EE.UU. y Suiza acuerdan una rebaja de aranceles hasta el 15 %

Por EFE

Estados Unidos y Suiza llegaron este viernes a un pacto para rebajar aranceles hasta el 15 %, que incluye la apertura “sin precedentes” del mercado suizo a empresas estadounidenses y una inversión multimillonaria por parte del país centroeuropeo en la nación norteamericana, informó la Casa Blanca.

Este acuerdo marco, que también incluye al Principado de Liechtenstein, recorta la tarifa inicial del 39 % impuesta por el Gobierno del presidente Donald Trump a Suiza en agosto pasado y la sitúa al mismo nivel de la tasa negociada con la Unión Europea.

El “histórico” convenio comercial “brindará a los exportadores estadounidenses un acceso sin precedentes a los mercados suizo y de Liechtenstein e impulsará miles de millones de dólares en inversiones en suelo estadounidense, creando miles de empleos en todo Estados Unidos”, indica la hoja informativa publicada por la Administración republicana.

En concreto, el pacto asegura la entrada de unos 200.000 millones de dólares desde Suiza y Liechtenstein, de los que al menos 67.000 millones se invertirán en 2026, en sectores como el farmacéutico, la maquinaria, los dispositivos médicos, el aeroespacial, la construcción, la manufactura avanzada, la fundición de oro y la infraestructura energética.

La Casa Blanca mencionó compromisos ya establecidos con compañías como las farmacéuticas Roche y Novartis, la tecnológica ABB y el fabricante suizo de vehículos ferroviarios Stadler, que trasladarán parte de su producción a EE.UU.

Además, el país norteamericano podrá exportar a Suiza y Liechtenstein varios de sus productos agropecuarios clave, entre ellos la carne de pollo, bisonte y res, junto a semillas, frutas, químicos y bebidas alcohólicas, bajo aranceles y cuotas preferenciales.

La Administración Trump indicó que las partes concluirán las negociaciones para lograr un acuerdo definitivo a principios de 2026. Según Washington, la adopción de este convenio eliminará para 2028 los 38.500 millones de dólares en déficit comercial que Washington mantiene con Suiza y Liechtenstein.

“Estamos muy entusiasmados con este acuerdo y lo que significa para la industria manufacturera estadounidense”, dijo -horas antes- el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, al adelantar el cierre del pacto marco.

El anuncio llegó después de que el ministro de Economía y vicepresidente de Suiza, Guy Parmelin, viajara a la capital estadounidense para negociar con el Gobierno republicano un recorte de gravámenes al nivel del logrado por la UE y otras economías.

En agosto, EE.UU. impuso a Suiza aranceles del 39 %, una de las tasas más altas de la Administración Trump a sus socios comerciales, bajo el argumento del amplio superávit comercial suizo en los intercambios bilaterales.

Este gravamen ha tenido graves repercusiones en importantes industrias del país centroeuropeo, como la relojera y mecánica o el sector alimentario, en particular a populares exportaciones como el chocolate y el queso.