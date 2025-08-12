Edulink -Texas Tech University, recibe licenciamiento esencial COSTA RICA

Este otorgamiento destaca su impacto en la formación de talento costarricense con estándares globales.

Por Revista Summa

La marca país esencial COSTA RICA otorgó su licenciamiento corporativo a Edulink, entidad a cargo de la operación de Texas Tech University Costa Rica (TTU-CR). Este licenciamiento se otorga a organizaciones que destacan por el cumplimiento de los cinco valores de la marca: excelencia, innovación, sostenibilidad, progreso social y vinculación costarricense, generando valor en el país a través de su actividad.

Edulink hace posible que Texas Tech University ofrezca sus programas universitarios y ejecutivos en el país bajo un modelo académico internacional, pero con visión local y un enfoque en la formación de talento altamente calificado. Actualmente, la institución ofrece programas en Ingeniería, Arquitectura, Negocios y Hospitalidad, además de formación continua en temas como liderazgo, tecnología, ventas y ciberseguridad.

“Edulink es un ejemplo de cómo una universidad altamente reconocida como es Texas TTU-CR puede adaptarse exitosamente a las necesidades del país y convertirse en un motor para el desarrollo de talento. Este licenciamiento de esencial COSTA RICA no solo reconoce su excelencia, sino que respalda el posicionamiento de Costa Rica como un hub académico regional con proyección global”, afirmó Adriana Acosta, Directora de esencial COSTA RICA.

Con esta incorporación, esencial COSTA RICA suma a su comunidad una organización que promueve el conocimiento, la innovación y la formación de profesionales preparados para contribuir activamente al futuro del país.

“Este licenciamiento representa un respaldo importante a nuestro modelo educativo, que combina estándares internacionales con una profunda conexión con el contexto costarricense. Nos motiva a seguir innovando y fortaleciendo una propuesta académica que apuesta por la formación de talento con visión global. Ser parte de esencial COSTA RICA nos conecta con una comunidad que valora la excelencia, la sostenibilidad y el impacto real en la sociedad”, comentó Ellen Rose, Directora Ejecutiva de Edulink.

Actualmente la comunidad de esencial COSTA RICA supera las 780 organizaciones licenciatarias, conformada por empresas que comparten los valores de la Marca País y contribuyen a proyectar a Costa Rica internacionalmente. Edulink se suma a este grupo como una institución que impulsa la educación como motor de transformación y la formación de talento.