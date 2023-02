Educación, un camaleón en constante cambio

Tiempo de lectura: 4 Minutos

Metaverso, IOT, gamificación y adaptative learning son algunas de las tendencias que cobrarán más valor en este 2023 en el campo del aprendizaje y la formación, sobre todo a nivel superior.

Por Carolina Barrantes

¿Se imagina tener la oportunidad de adquirir conocimientos de la profesión de sus sueños en su hogar al colocarse un casco de realidad virtual y personificarse en un avatar que lo lleve al fondo del océano, a las estrellas o cualquier parte del planeta? Esto es una realidad que va tomando forma poco a poco.

La irrupción del COVID-19 en el mundo no solo provocó una crisis en el sistema educativo del orbe debido al cierre de los centros de enseñanza, sino que aceleró el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías que están marcando un antes y un después en las formas de educación tradicionales y cuestionan cómo debe ser la mecánica del aprendizaje a todo nivel.

Bien lo dijo Francesc Pedró, director del Instituto Inter- nacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO IESALC), “en la educación continua ya no es viable una oferta formativa con un diseño universal que sirva para todo el mundo. Debe dividirse en pequeñas asignaturas o cursos y habría que pensar en una construcción más centrada en lo que son las necesidades, las expectativas y las opciones del usuario final”.

¿Hacia dónde nos dirigimos? Según los expertos, el 2023 potenciará el uso de plataformas virtuales y gadgets, entre otras tecnologías, así como la puesta en marcha de metodologías de enseñanza diferenciadas, con las que se dará mayor preponderancia al e-learning combinado con un regreso a lecciones en los campos físicos.

Evolución en todo sentido

Entre las tendencias que están a la vuelta de la esquina figuran:

El Metaverso, apoyado por aplicaciones de Realidad Virtual y Realidad Aumentada aplicadas al e-learning. Esta tecnología abre el acceso a los estudiantes a variedad de contenidos prácticos de sus especializaciones a mayor velocidad, mientras per- mite que interactúen con profesores y compañeros e intercambien información, entre otras funciones, por lo que cada vez más centros la irán implementando. La Universidad de Standford, en Estados Unidos, la de Málaga y el Esade en España y el Tecnológico de Monterrey en México, por ejemplo, ya ofrecen cursos dentro de ese mundo digital. Tal es el caso de alumnos de la carrera de Medicina que de esa forma pueden explorar el cuerpo humano por dentro, usando gafas de realidad virtual.

El Internet of Things (IoT) y los wearables

Impulsan la conectividad entre objetos y su control a la distancia. Por ejemplo, dispositivos como los Google Glasses, combinados con realidad aumentada y realidad virtual, permiten a las personas acceder a Serious Games, también llamados «juegos formativos». Se trata de juegos diseñados para industrias como las de defensa, educación, exploración científica y sanidad.

Gamificación

Esta técnica está ganando terreno para motivar a los estudiantes durante su aprendizaje y es una alternativa para complementar los esquemas de enseñanza tradicional, a manera de juego. El objetivo es que el alumno vaya más allá a través de pequeñas motivaciones (retos adicionales, contenidos exclusivos, rankings y reconocimiento académico).

Tres ejemplos de aplicación son las trivias de preguntas, crucigramas y administración de recursos; de estos últimos hay en versión online (Ogame) y a través de apps ( juegos de granja, restaurante y otros). También está el reconocido juego kahoot!,que se emplea en celulares, computadoras y tabletas.

Chatbots para la formación. Se trata de un sistema de preguntas y respuestas (QA) diseñado para responder consultas formuladas en lenguaje natural. Estos sistemas en desarrollo extraen información de una fuente (texto o imagen) para responder a una pregunta específica, por lo que acelerarán el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Adaptative Learning. Es uno de los grandes retos de la educación, ya que implica adaptar el ritmo, los objetivos y los contenidos de la enseñanza en función de las múltiples inteligencias, las capacidades y las motivaciones de los alumnos. El año pasado se propuso la Institución Educativa Conceptual (NEI), la cual basa la enseñanza en un modelo flipped classroom, donde el material de clase se presenta digitalmente y el tiempo de clase real se dedica a los debates, la resolución de problemas prácticos, los laboratorios y el entrenamiento.

Campus descentralizado y microlearning. El primero es un espacio que sería autogestionado por aprendices y maestros, donde el intercambio de valor se realiza- ría por medio de una criptomoneda, tokens o NFTs. La web 3.0 y tecnologías como el Blockchain permiten que universidades ya estén trabajando en este tipo de plataformas para agilizar el proceso de enseñanza. El segundo ganará aún más terreno este 2023, ya que impulsa la enseñanza mediante pequeñas cápsulas. En ellas los estudiantes reciben videos, infografías y test interactivos que agilizan el aprendizaje desde cualquier dispositivo.

Retos y oportunidades en el camino

La aplicación de nuevas herramientas tecnológicas y metodologías de enseñanza en la educación representa una gran oportunidad para incentivar la formación de más especialistas en carreras del campo STEM (siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), cuya demanda laboral está en franco apogeo en el mundo.

No es de extrañar que cinco de las carreras denominadas del futuro sean: Programador del Internet de las Cosas, Arquitecto de Nuevas Realidades, Científico de Datos, Diseñador de Órganos y Robots, de acuerdo con ManporwerGroup. No obstante, el impulso innovador traerá más presión al sistema educativo de América Latina y el Caribe, en general, ya que el Banco Mundial estima que el 32% de la población en esta región no tiene acceso a internet, recurso indispensable para aprovechar todas estas oportunidades emergentes.