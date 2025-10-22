Dulce o Truco al Bolsillo! Golosinas en Centroamérica: Ventas Crecen 4,1% por Precio, Mientras el Volumen de Compra Cae -4,2% (NIQ)

Octubre es un mes crucial para el canasto de golosinas, marcando la estacionalidad más importante en algunos países.

Por Revista Summa

Un nuevo análisis de NielsenIQ (NIQ), empresa líder en inteligencia del consumidor, sobre la canasta de consumo masivo (FMCG) en Centroamérica, alineado con el inicio de la temporada de Halloween, revela una tensión entre el valor de las ventas y la cantidad de productos que realmente adquiere el consumidor.

El estudio, que analiza el desempeño de la categoría de golosinas durante los últimos 12 meses, confirma que, si bien las ventas en valor se incrementaron un +4,1% , el volumen de productos comprados por los centroamericanos disminuyó un -4,2%.

Esto subraya una tendencia noticiosa: el crecimiento en las tiendas y supermercados se debe al aumento de precios, llevando al consumidor a comprar menos unidades. Este fenómeno es consistente con el mercado total de Centroamérica donde el valor crece un +2,7% gracias a un alza de +2,5% en el precio promedio, dejando el volumen rea estable en +0,4%.

Halloween, un Motor de Estacionalidad y Estrategia

Octubre es un mes crucial para el canasto de golosinas, marcando la estacionalidad más importante en algunos países:

· Liderazgo de Panamá: Panamá muestra el índice de estacionalidad más alto en valor, concentrando el 6% de sus ventas anuales de golosinas en el mes de octubre.

· Crecimiento Clave: Los niveles de ventas de este subcanasto se incrementan notablemente durante octubre. Nicaragua y Guatemala son los países que experimentan un mayor aumento en valor en este período.

· Categorías Ganadoras en la Fiesta: El impacto de Halloween se siente directamente en categorías específicas:

o Dulces Paletas en Panamá crecen un +12% en octubre.

o Pastillas Dulces en Guatemala aumentan +10%.

Estrategia: Surtido Vence a la Contracción

A pesar de la caída general en volumen, el estudio de NIQ ofrece claves para que fabricantes y minoristas impulsen el crecimiento genuino:

1. El Poder de la Variedad: La profundidad de portafolio (un mayor surtido de productos) fue el principal influenciador del crecimiento dentro del canasto de Golosinas, con una contribución del 37%.

2. Influenciadores Clave por Categoría: Las categorías con mayor desarrollo en valor en los últimos 12 meses fueron Pastillas De Dulce y Chocolates.

3. Los Gigantes de la Canasta: Aunque son subcanastas generales, Boquitas (52% de importancia en valor) y Galletas (29% de importancia en valor) son fundamentales para la estrategia de retail en la región.

El Desafío de la Innovación

El estudio advierte que las marcas deben ser cautelosas con las estrategias de lanzamiento. Mientras que el total de lanzamientos de productos en la Canasta FMCG de Centroamérica registró una contracción del -4,2% en valor, la efectividad en el punto de venta sigue siendo la prioridad. La expansión del surtido debe estar acompañada de una ejecución impecable para capitalizar la alta estacionalidad de octubre.

“El crecimiento de las golosinas impulsado por el precio es un claro indicio de que los fabricantes están transfiriendo los costos al consumidor. La clave para ganar el Q4 en Centroamérica es dejar de depender de la inflación y enfocarse en el surtido y la ejecución, especialmente en el Canal Tradicional, donde la estacionalidad de Halloween se convierte en ventas inmediatas,” señaló Patricia Rodríguez, Customer Success Leader, NielsenIQ Caricam.