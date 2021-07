DoubleTree by Hilton Cariari, San Jose Costa Rica, Una experiencia de hospedaje llena de calidez y hospitalidad

Desde el 1 de enero de 2008, el hotel empezó a ser parte de la familia Hilton.

Por Revista Summa

Imagínese en una Hacienda con un entorno relajante lleno de plantas y flores multicolores rodeado de una deliciosa brisa constante, además amplias áreas de esparcimiento en medio de una refrescante piscina temperada con el mejor

servicio de un resort. Esta breve descripción es el resumen de la percepción de miles de huéspedes de aerolíneas, negocios, vacaciones o corporativos que han disfrutado su estadía en esta bella propiedad de marca Hilton.



DoubleTree by Hilton Cariari, San Jose, Costa Rica, es un hotel de gran trayectoria en el país que se caracteriza por su trato cálido basado en los principios de la hospitalidad y la atención a cada persona con enfoque a los detalles para lograr gratas experiencias



Desde el 1 de enero de 2008, el hotel empezó a ser parte de la familia Hilton, cadena que cuenta con aproximadamente 6400 propiedades en más de 119 países alrededor del mundo. El fundador de nuestra marca, Conrad Hilton, trabajó para difundir la luz y la calidez de la hospitalidad en todo el mundo, objetivo que en DoubleTree by Hilton Cariari se toma muy en serio, devolviéndole el toque humano a su experiencia de viaje.



Todo comienza con la cálida bienvenida de una galleta con chispas de chocolate y nueces en el momento del registro. Estas galletas son un regalo de bienvenida que sólo prueba la calidez y servicio personalizado que experimentará en el DoubleTree by Hilton Cariari, San José, Costa Rica. ¨The Cookie¨ es la marca embajadora y parte de la cálida bienvenida con la que, por más de 30 años, DoubleTree by Hilton™ ha recibido a sus huéspedes.



Desde dar la bienvenida al huésped que regresa al hotel llamándolo por su nombre, hasta trabajar con el equipo para ofrecer una sorpresa de cumpleaños o aniversario, siempre tenemos la oportunidad de elevar la experiencia de los

huéspedes y difundir la luz y calidez de la hospitalidad. Estos momentos inesperados no solo hacen que los huéspedes se sientan bien, sino que también aumentan la probabilidad de que regresen al hotel, a la marca y a la empresa.



Crear recuerdos memorables para los huéspedes no necesariamente implica tener grandes gestos o incurrir en gastos adicionales. A veces, las acciones más sencillas pueden tener el mayor impacto cuando son realizadas desde el corazón por los Miembros del Equipo que se toman el tiempo para conocer a sus huéspedes y usar las herramientas a su disposición para compartir la calidez de la hospitalidad.



A pesar de la pandemia por COVID-19, sus puertas siempre permanecieron abiertas a sus huéspedes bajo los programas de bioseguridad de la marca y el respaldo de sus propietarios, que decidieron no cerrar y cumplir hasta donde fuera posible con la promesa de servicio para sus clientes y hasta donde fuera posible la estabilidad de trabajo para sus Miembros de Equipo.