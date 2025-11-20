Dos Pinos: Una marca 100% costarricense con propósito

Dos Pinos es mucho más que un referente en la indus­tria alimentaria: es un símbolo de confianza, bienestar y evolución constante. Su identidad se construye sobre pi­ lares sólidos como la calidad, la innovación, la sostenibi­lidad y el compromiso social. Además, como cooperativa, su propósito trasciende lo comercial: busca generar valor compartido para sus productores (as) asociados (as), per­sonas colaboradoras, clientes y consumidores.

“La variedad de productos nutritivos, el respaldo de una marca 100% nacional con historia y la cercanía emocional que ha sabido cultivar generación tras generación son los atributos más valorados por el público. Dos Pinos no solo alimenta, sino que conecta con las familias centroameri­canas a través de experiencias que evocan tradición, ale­gría y bienestar integral”, señala Sofia Valverde, gerente de Comunicación y Relaciones Comunitarias.

Para mantenerse en la mente y el corazón de los con­sumidores despliega una estrategia integral que combi­na campañas emotivas, presencia multicanal y acciones con propósito. Tal es el caso de iniciativas institucionales como “Así Somos”, programas de sostenibilidad, activacio­nes, voluntariado corporativo y actividades de impacto en las comunidades, entre otros esfuerzos que le permiten seguir siendo relevante, auténtica y memorable.

Su presencia constante en medios tradicionales y digi­tales, el trabajo con creadores de contenido, medios de co­municación y la activación y la activación de experiencias en puntos de venta refuerzan su conexión con diversos pú­blicos. Además, su narrativa evoluciona para adaptarse a las nuevas generaciones, sin perder la esencia cooperativa que la distingue.