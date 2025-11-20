Descargue GRATIS la edición de Noviembre de Revista Summa
Dos Pinos: Una marca 100% costarricense con propósito

Nov 20, 2025 | Noticias de Hoy

La Cooperativa destaca por la ayuda que brinda en zonas rurales.

Por Revista Summa

Dos Pinos es mucho más que un referente en la indus­tria alimentaria: es un símbolo de confianza, bienestar y evolución constante. Su identidad se construye sobre pi­ lares sólidos como la calidad, la innovación, la sostenibi­lidad y el compromiso social. Además, como cooperativa, su propósito trasciende lo comercial: busca generar valor compartido para sus productores (as) asociados (as), per­sonas colaboradoras, clientes y consumidores.

“La variedad de productos nutritivos, el respaldo de una marca 100% nacional con historia y la cercanía emocional que ha sabido cultivar generación tras generación son los atributos más valorados por el público. Dos Pinos no solo alimenta, sino que conecta con las familias centroameri­canas a través de experiencias que evocan tradición, ale­gría y bienestar integral”, señala Sofia Valverde, gerente de Comunicación y Relaciones Comunitarias.

Para mantenerse en la mente y el corazón de los con­sumidores despliega una estrategia integral que combi­na campañas emotivas, presencia multicanal y acciones con propósito. Tal es el caso de iniciativas institucionales como “Así Somos”, programas de sostenibilidad, activacio­nes, voluntariado corporativo y actividades de impacto en las comunidades, entre otros esfuerzos que le permiten seguir siendo relevante, auténtica y memorable.

Su presencia constante en medios tradicionales y digi­tales, el trabajo con creadores de contenido, medios de co­municación y la activación y la activación de experiencias en puntos de venta refuerzan su conexión con diversos pú­blicos. Además, su narrativa evoluciona para adaptarse a las nuevas generaciones, sin perder la esencia cooperativa que la distingue.

EVOLUCIÓN CON PROPÓSITO

  • La historia de Dos Pinos es una de transformación consciente. Ha pasado de ser una marca tradicional para convertirse en un referente de innovación, sostenibilidad y reputación corporativa.
  • La creación de productos funcionales, como leches sin lac­tosa, con proteína o deslactosadas 100% A2, responde a las nuevas necesidades nutricionales del consumidor moderno.
  • Su evolución también se refleja en sus canales de comuni­cación, incorporando plataformas digitales, automatización de procesos y una gestión reputacional basada en la trans­parencia y la escucha activa de sus públicos.

CAMPAÑAS MEMORABLES

“Volví Leche A2”: Es una de las más emblemáticas, galardonada con el Grand Prix en el Festival of Media Awards. Logró posicionar un producto innovador en el mercado costarricense, destacando por su efectividad, ejecución local y uso de talento. Estuvo al aire durante varios meses y generó un impacto notable en ventas, recordación de marca y engagement digital.

“Así somos”: Campaña institucional que muestra la tra­ yectoria de una empresa cooperativa con más de 78 años de historia, con una historia llena de compromiso, orgullo, solidaridad y marcada especialmente por sus casi 1.300 asociados (as) productores (as) de todo Costa Rica.

 

 

