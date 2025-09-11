Dos Pinos celebra 78 años como líder en sostenibilidad, nutrición y desarrollo nacional

Programas como “Contigo somos bienestar” y “Creciendo Juntos” de la cooperativa han beneficiado a más de 2.600 personas, mejorando la calidad de vida de sus familias y brindando atención integral en salud mental, nutrición, asesoría legal y fisioterapia.

Por Revista Summa

La Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos celebra su 78.º aniversario, reafirmando su liderazgo en sostenibilidad, innovación y salud nutricional, y proyectando los valores del cooperativismo bajo el lema de su campaña “Así Somos”, un modelo que impulsa el desarrollo rural genera empleo digno, fortalece comunidades y promueve la solidaridad activa. Con esta esencia, Dos Pinos se consolida como una de las cooperativas más representativas de Costa Rica y con mayor proyección en la región.

En estas más de siete décadas la Cooperativa Dos Pinos ha operado bajo un modelo que distribuye la riqueza de forma justa y equitativa. Los asociados (as) productores (as) son el primer pilar de lo que hoy es Dos Pinos, un modelo de negocio que busca impactar en el desarrollo social y económico de toda Costa Rica y la región.

“Nuestro modelo de negocio pone, a las personas en el centro de nuestra estrategia, demostrando que sí es posible crecer con propósito y compromiso. Se trata de una forma de crecimiento que redistribuye riqueza, impulsa empleo digno y promueve la nutrición y el bienestar colectivo con visión a largo plazo”, mencionó Marina Rodríguez, Directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad.

Leche de calidad desde el origen: el compromiso de Dos Pinos

Con una recolección diaria que supera los 1.4 millones de litros, Dos Pinos reafirma su liderazgo en la producción de leche premium, desde la finca hasta la mesa del consumidor.

Más de 1.300 unidades productivas asociadas, 93% de las cuales son pequeñas y medianas, implementan prácticas avanzadas que garantizan una leche fresca, segura y de alto valor nutricional. Gracias al acompañamiento técnico especializado, se promueve el bienestar animal, la eficiencia productiva y la sostenibilidad ambiental.

“Uno de los pilares de esta excelencia es el ordeño automatizado, una tecnología que no solo mejora la higiene del proceso, sino que también reduce el estrés en los animales, asegurando una leche más pura desde su extracción. Este sistema refleja el compromiso de la Cooperativa con la innovación y el bienestar animal” expresó Rodriguez.

Cabe señalar que cada litro de leche acopiado por la Cooperativa es sometido a rigurosos controles de calidad en laboratorios acreditados bajo la norma ISO 17025 y respaldados por la certificación internacional FSSC 22000. Esto garantiza el cumplimiento de los más altos estándares internacionales.

Además, el Estándar de Finca Sostenible de Dos Pinos promueve buenas prácticas en los ejes de bienestar animal, gestión ambiental, responsabilidad social y eficiencia económica, consolidando un modelo de producción responsable y regenerativo. Asimismo, con proyectos como Recsoil, 20 fincas lecheras en zona rurales del país han capturado carbono a través del manejo regenerativo del suelo, sumándose a los esfuerzos por mitigar el cambio climático.

Atracción de talento

Este 2025, gracias a su cultura de liderazgo, desarrollo, y bienestar integral e inclusión, la Cooperativa escaló al primer lugar del ranking nacional de MERCO Talento.

“Con más de 6.000 personas colaboradoras en Costa Rica y la región, Dos Pinos garantiza la mejor experiencia e impacta directamente en el bienestar de las comunidades donde opera. De esta manera, se construye un propósito superior y se fortalece nuestra cultura basada en los valores de respeto, excelencia, compromiso, integridad, gratitud, humildad y solidaridad”, puntualizó Rodríguez.

Este aniversario es más que un número: representa 78 años de compromiso con la nutrición, el desarrollo rural, la generación de empleo y la sostenibilidad. El compromiso de la Cooperativa sigue firme con Costa Rica y con cada hogar que confía en sus productos nutritivos bajo el lema de “Siempre con algo mejor”.

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

● Más de 60 fincas galardonadas con Bandera Azul Ecológica y 92 fincas aplicando el Estándar de Finca Sostenible.

● Programas como “Contigo somos bienestar” y “Creciendo Juntos” han beneficiado a más de 2.600 personas, mejorando la calidad de vida de sus familias y brindando atención integral en salud mental, nutrición, asesoría legal y fisioterapia.

● Reducción de 151,8 toneladas de azúcar en sus productos, como parte de su política de salud y bienestar.

● Ahorro de más de 202.100 m³ de agua, equivalente al consumo anual de más de 3.000 hogares.

● La recuperación de residuos posconsumo aumentó en un 45 % respecto al año anterior.

Fuente: Reporte de Sostenibilidad 2024.