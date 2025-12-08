Dólar rompe la barrera de ¢500 por primera vez en 20 años

“No se veía un tipo de cambio tan bajo desde el 2005”, afirma Javier Cortés, economista de BN Valores.

Por Revista Summa

El tipo de cambio del dólar alcanzó la semana anterior su nivel más bajo en dos décadas, al cotizarse por debajo de los ¢500 en el mercado mayorista. Este comportamiento marca un hito histórico y abre una ventana de oportunidad para quienes buscan comprar divisas antes de que la tendencia se revierta. Este movimiento a la baja en el precio del dólar obedece a factores estacionales propios de fin de año, como el pago de aguinaldos y la cancelación de impuestos, que incrementan la oferta de divisas en el mercado local.

A continuación, compartimos el análisis de Javier Cortés, economista de BN Valores Puesto de Bolsa:

El tipo de cambio acumula tres años y medios de mantener una tendencia hacia la baja, sin embargo, los niveles alcanzados en las últimas semanas marcaron un precedente importante, pues no se observaba un precio tan bajo del dólar desde hace 20 años. Sería necesario retroceder hasta el 2005 para encontrar tipos de cambio similares a los actuales.

La reducción reciente en el precio de la divisa era esperable debido a la estacionalidad típica de la época, donde el pago de aguinaldos y la cancelación de impuestos impulsa una fuerte liquidación de dólares por parte de empresas con ingresos en moneda extranjera.

Sin embargo, la contundente reducción por debajo del umbral de los ¢500 por dólar en el mercado mayorista Monex, resultó en alguna medida sorpresiva para los participantes de mercado, que estaban acostumbrados a que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) defendiera el piso del tipo de cambio justamente en torno al nivel mencionado.

Como se observa en el siguiente gráfico, la disminución estacional del tipo de cambio hacia el cierre de año suele extenderse desde la primera quincena de noviembre hasta mediados del mes de diciembre. Posteriormente, se observa que el precio del dólar tiende a incrementar durante las últimas dos semanas del año, conforme se normalizan los flujos extraordinarios vinculados al pago de impuestos y aguinaldos.

Implicaciones para hogares y empresas:

· La oportunidad de comprar dólares baratos podría extenderse al menos hasta mediados de diciembre. Esto representa una ventaja para quienes buscan adquirir divisas en los siguientes días. Sin embargo, la ventana de tiempo suele agotarse de cara a la última quincena del año.

· Por el contrario, para quienes buscan liquidar dólares y comprar colones, se recomienda en la medida de lo posible esperar durante los siguientes días, pues normalmente es hacia cierre de año o los primeros días de enero que suelen encontrarse tipos de cambio más favorables para este tipo de operaciones.

· En los últimos años, se ha observado que en la última quincena de enero el tipo de cambio experimenta nuevas reducciones. De manera que quienes no puedan aprovechar la ventana de oportunidad actual para comprar divisas, podrían hallar momentos propicios de cara al cierre del primer mes del 2026.

Perspectivas para el 2026:

Se espera que el tipo de cambio incremente desde sus niveles actuales conforme se agotan los efectos estacionales de fin de año, pero, el potencial de aumento es limitado, al menos durante la primera parte del 2026, debido a la fortaleza todavía esperada para ciertos sectores claves en la generación de divisas y a las pocas presiones previstas por parte de los precios internacionales de bienes importados, como los combustibles.

Algunos segmentos relevantes, como el turismo o las exportaciones agrícolas, experimentarían un debilitamiento de cara al siguiente año, sin embargo, en general se espera que siga dominando la abundancia de liquidez en dólares, debido al desempeño de las zonas francas y a los flujos provenientes de inversión extranjera.