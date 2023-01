Disminuye cantidad de microempresas en Costa Rica: 9,7% menos respecto al 2021

Tiempo de lectura: 4 Minutos

La mayoría de los emprendimientos, un 47,3%, inició la actividad económica por motivos de necesidad.

Por Revista Summa

Los principales resultados de la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares (Enameh) 2022 estiman que existen 410 745 microempresas de los hogares en el país, lo que evidencia una disminución de 9,7% en comparación al año 2021, cuando se contabilizaron 454 650. Del total registrado, un 47,3 % inició la actividad económica por necesidad, el 38,2 % para aprovechar una oportunidad y el 14,6 % por tradición familiar/herencia.

Al observar la distribución de las microempresas de los hogares por sector de actividad económica, se encuentra que de las 410 745 existentes en el 2022, el sector servicios agrupa el 43,0 % siendo el de más alta concentración, la industria reúne el 23,2 %, comercio el 20,8 % y agropecuario el 13,0 % de estas microempresas.

Del total de microempresas analizadas, dentro de las actividades del sector servicios, el mayor porcentaje de negocios corresponden a: comida, tratamientos de belleza, transporte, jardineros y chambas; en la industria predomina la construcción, la elaboración de productos textiles y elaboración de productos de panadería; para el comercio prevalecen el mantenimiento y reparación de vehículos automotores, así como la venta al por menor en establecimientos, a domicilio y en la calle.



En las actividades agropecuarias sobresalen los cultivos de café y diversos tubérculos, cría de ganado bovino y la pesca marítima artesanal. Estos son algunos ejemplos de mayor importancia relativa dentro de una gran diversidad de actividades desarrolladas por estas microempresas de los hogares.

Con respecto a las características de las personas trabajadoras independientes que lideran las microempresas de los hogares, la Enameh 2022 estima en 395 438 el total de personas, un 9,0 % menos que en el 2021. Del total, el 65,4 % son hombres y 34,6 % son mujeres. Al considerarse la edad promedio, el 71,2 % de las personas dueñas de estos negocios, está entre los 35 y 64 años.

Por nivel de educación, entre las personas trabajadoras independientes predomina la baja escolaridad en la educación regular. Para el 2022, el 43,9 % alcanza un nivel máximo de primaria completa; mientras que solo el 13,7 % posee educación superior.

Otro aspecto que se destaca en los resultados de la Enameh 2022 es que en el 93,9 % de las actividades económicas, la persona productora trabaja sola, con sus socios o con personas que le ayudan ocasionalmente o de forma no remunerada (cuenta propia); el restante 6,1 %, son dueños que emplean a personas de forma remunerada y permanente (empleadores), sean de su propio hogar o de otro.

Si se considera el tamaño de las microempresas, el 75,5 % son unipersonales, el 12,5 % cuenta con dos trabajadores y el 12,0 % tiene tres o más trabajadores (incluyendo la persona dueña de la actividad económica). Con respecto al empleo que estas producen, se estima que en 2022 generaron 647 451 puestos de trabajo, de los cuales el 78,8 % son empleos permanentes y 21,2 % ocasionales, aunque esta distribución según estabilidad varía por sector. En el sector agropecuario, el 49,2 % del empleo generado es de tipo ocasional, en industria corresponde a 22,3 %, en comercio es 9,9 % y en servicios 7,9 %.

Informalidad en las microempresas de los hogares

En cuanto a la informalidad de estas empresas, se estima que para el 2022, de las 410 745 microempresas de los hogares en el país, el 80,5 % no poseen registros contables formales, el 98,3 % no están inscritos en el Registro Nacional con cédula jurídica y el 99,0 % no tienen un salario fijo asignado para el propio trabajador independiente, sea cuenta propia o empleador.

También, se destaca que el 79,7 % de estos negocios presentan las tres características a la vez, es decir no poseen cédula jurídica, no cuentan con registros contables formales y no tienen un salario fijo asignado de forma permanente. El sector donde se presentan estos casos en mayor grado es la industria, con el 87,4 % de las microempresas que tienen las tres características, le sigue servicios, con 78,1 %, comercio con el 77,6 % y finalmente el agropecuario con el 74,7 %.

Principales razones para iniciar el emprendimiento

Al analizar la principal motivación de las personas para iniciar actividades independientes, como se menciona previamente, sobresale que un 47,3 % de las microempresas inició la actividad económica por necesidad, el 38,2 % en procura de aprovechar una oportunidad y el 14,6 % por tradición familiar/herencia.

Se observan diferencias entre hombres y mujeres en las razones para iniciar el negocio, dentro de las mujeres el 56,7 % indica que fue una necesidad, mientras que para los hombres fue el 42,2 %. En la razón de tradición familiar/herencia, se evidencia una marcada diferencia, para los hombres representa el 18,6 %, mientras que en las mujeres es de 7,0 %.

Afectaciones por la coyuntura económica actual

Cabe destacar que, durante el año 2022, el levantamiento de las medidas que el país ha experimentado incide en una serie de aspectos económicos que han afectado el desarrollo y crecimiento de las microempresas. De las 410 745 microempresas en Costa Rica, el 58,8 % tuvo afectación en sus actividades o negocios por el comportamiento del precio de los combustibles; el 47,2% por el precio de las materias primas; el 45,0% por una baja en la cantidad de clientes; el 34,0% debido al comportamiento del tipo de cambio; y un 16,3% por la permanencia del COVID-19.