Disfrute un paseo en bicicleta desde las alturas en Monteverde

Esta atracción combina la aventura extrema con la innovación y pretende llevar el tour tradicional del «canopy» a otro nivel.

Por Daniel Rosales / danielrosales_4 / Fotografías: César Badilla

Dar un paseo en bicicleta sobre las copas de los árboles, disfrutar de la adrenalina y las vistas panorámicas en el bosque nuboso, hacer caminata por cataratas y puentes colgantes o bien pasear a caballo y apreciar la naturaleza en su estado puro, es una realidad en El Tigre Waterfalls, en Monteverde, Costa Rica.

En esta finca familiar de 150 hectáreas ofrecen muchas posibilidades para disfrutar con su grupo de amigos, familia o bien en pareja, al integrar diversas aventuras y una de sus más recientes es llamada «Zipline Bike».

Se trata de un tour en «bici» con estrictas medidas de seguridad que permiten recorrer tres cables de 120 metros de longitud suspendidos a una altura de 60 metros.

Danny Ramírez, fundador de Zipline Bike, explica que decidieron innovar y pensar en algo que le generara adrenalina al público y optaron en salirse del «canopy» tradicional e integrar la bicicleta desde lo alto. «Este medio de transporte está asociado con lo verde, ecológico y la distracción. Va muy bien dentro del bosque y tiene la gran ventaja con respecto a los canopys tradicionales que puede ir al ritmo que desee, lo cual lo hace aún más relajante para poder observar la naturaleza desde las alturas».

La actividad actualmente es la favorita entre los turistas y en los próximos se esperan más cables para recorrer, con mayor longitud y mejores vistas.

Una vez finalizado el tour, los visitantes podrán completar su experiencia degustando la gastronomía local, en un restaurante con vistas panorámicas desde donde se pueden apreciar cuatro volcanes y la laguna más grande de Costa Rica. Lo mejor en esta etapa del recorrido es que aquí podrá saborear la cuchara local con alimentos cultivados en la propia huerta, la cual la mantienen con desechos de sus propios cultivos.

«Tenemos como política cosechar nuestros productos y solo adquirir mercancía de la zona, los cuales se pueden disfrutar tanto en el restaurante como en la tienda de souvenirs donde actualmente generamos empleo a unas 30 personas locales en total», comenta Ramírez.

Turismo con propósito sostenible

La empresa tiene como meta seguir involucrando a los visitantes a disfrutar más de la naturaleza bajo estrictas iniciativas que no tengan impacto en el medio ambiente. Actualmente, cuentan con la certificación Esencial Costa Rica y son parte de la Cámara de turismo de Monteverde. Además, están próximos a obtener bandera azul ecológica.

Su personal se mantiene activamente en la conservación de las especies naturales, por lo que destinaron el 80% de su finca a zonas de reforestación e impulsan un nuevo proyecto para proteger a felinos y otros animales que habitan en el área de Monteverde.

«Proyectamos crear un tour mucho más largo dentro de la montaña y otro de «Caminata descalzo». Esto le permitirá a los turistas tener una experiencia sensorial diferente y pronto incursionaremos en la parte de hospedaje, con un proyecto ecológico construido con bambú y materiales 100% orgánicos», comenta.

Otras actividades

Para los menos aventureros, existen otras opciones, entre ellos el paquete más económico que solo incluye la caminata de un aproximado de 8 kilómetros de ida y otros 8 de regreso por lo cual se recomienda tener buena condición física y actitud.

El recorrido completo consiste en la entrada al parque, caminata y retorno a las instalaciones principales a caballo o en carro safari, más el almuerzo. A estas aventuras se le puede añadir el Zipline Bike si así lo desea. También existe la posibilidad de solicitar transporte desde el centro de Monteverde con un costo adicional en tres horarios: 7:30 a.m, 9:30 a.m y 11:00 a.m.

Para reservar su espacio puede escribir un correo a info@eltigrewaterfalls.com o comunicarse vía telefónica al 8391-9625.