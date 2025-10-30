Día Mundial del Ahorro: la IA impulsa una nueva cultura financiera entre las pymes costarricenses

El 39 % de las pymes en Costa Rica asegura haber reducido sus gastos operativos gracias al uso de herramientas digitales.

Por Revista Summa

En Costa Rica, las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 97 % del tejido empresarial y generan cerca del 40 % del empleo formal, según el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). En un entorno donde la digitalización y la eficiencia operativa son clave para la sostenibilidad, el ahorro inteligente se consolida como una estrategia esencial para el crecimiento.

De acuerdo con el I nforme Pymes 2025 de Alegra.com , el 39 % de las pequeñas y medianas empresas costarricenses ha logrado reducir sus gastos operativos gracias a la adopción de soluciones tecnológicas y de gestión digital, un reflejo del impacto positivo que la innovación tiene sobre la salud financiera del ecosistema empresarial.

“El verdadero ahorro no solo está en recortar gastos, sino en anticiparse al futuro. Cuando las empresas cuentan con información confiable y actualizada, pueden tomar decisiones más inteligentes, reducir riesgos y crecer de manera sostenible”, afirmó Miguel Hervás, director general de Alegra.com en Costa Rica.

Alegra.com ha fortalecido su presencia en el país acompañando a miles de pymes en su proceso de digitalización contable y fiscal. Su funcionalidad de análisis financiero predictivo, impulsada por inteligencia artificial, permite proyectar escenarios, analizar tendencias y anticipar desequilibrios financieros, construyendo una cultura de ahorro basada en conocimiento y no en intuición.

“La tecnología debe liberar tiempo, no consumirlo. Nuestro propósito es ayudar a que las pymes y contadores ganen control sobre sus finanzas con herramientas que integren inteligencia artificial, eficiencia y tranquilidad”, agregó Hervás.

En el marco del Día Mundial del Ahorro, Alegra.com comparte cinco recomendaciones para fortalecer la cultura del ahorro inteligente empresarial:

Anticipa escenarios: usa el análisis financiero predictivo para entender cómo las decisiones actuales impactan los resultados futuros. Automatiza procesos: reduce errores y libera tiempo operativo. Centraliza la gestión: organiza tareas y obligaciones desde un único entorno digital, incluso desde WhatsApp. Controla el flujo de caja: monitorea ingresos y gastos en tiempo real. Fortalece el conocimiento: promueve la educación financiera y la capacitación tecnológica del equipo.

Con estas herramientas, Alegra.com reafirma su compromiso con la educación financiera empresarial y la transformación digital de las pymes y contadores en Costa Rica, impulsando una visión donde el ahorro, la innovación y la sostenibilidad caminan de la mano.