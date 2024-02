Día Mundial de la Radio: Costarricenses escuchan más de 4 horas de radio al día

Las personas entre 45 y 60 años son las que más la escuchan según estudio.

Por Revista Summa

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Radio, Kantar IBOPE Media realizó un estudio

sobre este medio de comunicación y reafirma a este medio de comunicación como uno de los

favoritos de los costarricenses, ya que arrojó que el oyente promedio escucha 4 horas y 33 minutos

por día.

La encuesta realizada muestra que la radio sigue siendo un medio de alto consumo, ya que el 66

% de los encuestados, señaló que la escuchó en algún formato en los últimos 30 días, donde un

17% la escucha de manera online. Los encuestados señalaron en un 44% que la escuchan para

entretenerse, mientras que un 25% para informarse y el 10% por compañía.

El mercado nacional señaló que hay horas preferidas por cada oyente. Un 55% de las personas

indicó que escuchan radio entre 6:00 a.m. a 12:00 p.m., seguido de un 41% de 12:00 p.m. a 6:00

p.m., mientras que un 27% la escucha de 6:00 p.m. a medianoche y finalmente un 3% de 12:00

a.m. a las 6:00 a.m.

Por grupo de edad, las personas que están entre los 45 a 60 años son los que más consumen la

radio con un 74%, seguido de las que tienen entre 35 y 44 años con un 72%. El 69% de los

escuchas tienen de 25 a 34 años, el 68% entre 61 y 75 años, para cerrar la encuesta con personas

entre 18 y 24 años con un 57% y finalmente las de 12 a 17 años con un 43%.

Los costarricenses se adaptan a las circunstancias y un 54% escucha la radio mientras hacen

actividades cotidianas en el hogar. Mientras se desplazan en su vehículo o motocicleta la

consumen un 33% de la población, seguido de un 18% en su trabajo presencial. Un 16% dijo

escuchar la radio en el transporte público y 1% mediante otros contextos.

“Este estudio nos sigue demostrando la inmediatez y la importancia de la radio como medio de

comunicación para los costarricenses, señalando que continúan mostrando interés en distintas

etapas del día, así como sigue siendo una herramienta para las marcas en su publicidad”, indicó

Priscilla Madriz de Kantar IBOPE Media.

Las plataformas de streaming han ganado terreno entre los costarricenses para escuchar música y

podcasts; sin embargo, los números están lejos del impacto de la radio en nuestro país. El 32% de

los encuestados indicó que cuenta con Spotify, seguido de 13% por Google Play Music, luego un

4% Apple Music y 2% Deezer.