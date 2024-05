Día del Contador: Una profesión pilar para la economía costarricense

Las mipymes representan la columna vertebral de la economía costarricense, generando el 34.5% del empleo.

Por Jahzeel Cordero, Líder Estratégico de Alegra.com en Costa Rica

Cada 17 de mayo, Costa Rica celebra el Día del Contador, una fecha que no solo reconoce la labor incansable de estos profesionales, sino que también destaca su rol crucial en el desarrollo y crecimiento económico del país. En un entorno empresarial cada vez más dinámico y desafiante, los contadores no solo llevan las cuentas, sino que se erigen como estrategas financieros y pilares fundamentales para el éxito empresarial, especialmente de las MiPymes. De acuerdo con GoRemotely, el 60% de las Pymes a nivel mundial no cuentan con los conocimientos contables necesarios para su negocio.

Las mipymes representan la columna vertebral de la economía costarricense, generando el 34.5% del empleo, según el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Sin embargo, su camino hacia el crecimiento está marcado por una serie de desafíos, desde la gestión eficiente de recursos hasta el cumplimiento de regulaciones fiscales y contables. Es aquí donde entra en juego el contador, quien no solo se encarga de esto, sino que se convierte en un aliado estratégico, guiando a las empresas en su toma de decisiones estratégicas.

En la era digital, la tecnología ha revolucionado la forma en que los contadores llevan a cabo su trabajo. La adopción de software de contabilidad en la nube permite una mayor eficiencia y precisión en la gestión de los datos financieros. Ecosistemas contables como Alegra.com permiten automatizar hasta el 85% de las tareas contables operativas, como la conciliación bancaria y la generación de informes.

Así, la contabilidad inteligente, impulsada por tecnologías como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, está transformando la profesión contable. Estos sistemas pueden identificar patrones, predecir tendencias y detectar anomalías en los datos financieros con una precisión y rapidez sin precedentes. Esto no solo permite a los contadores tomar decisiones más informadas, sino que también les permite anticiparse a problemas potenciales y tomar medidas correctivas de manera proactiva.

Además, la tecnología en la nube ha democratizado el acceso a la información financiera, permitiendo a los contadores y a sus clientes colaborar de manera más efectiva y en tiempo real. Ya no es necesario estar físicamente presente en una oficina para acceder a los datos financieros relevantes. Con un simple clic, los contadores pueden acceder a la información desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo que les permite ofrecer un servicio más ágil y personalizado a sus clientes.

En este contexto, el papel del contador como asesor estratégico cobra aún más relevancia. Si bien la tecnología puede automatizar muchas tareas rutinarias, la interpretación y el análisis de los datos financieros siguen requiriendo el juicio y la experiencia humanos. Los contadores son expertos en traducir los números y ayudar a las empresas a tomar decisiones informadas.

En este Día del Contador, en Alegra.com reconocemos y valoramos la labor de estos profesionales que, con su dedicación, conocimiento y experiencia, contribuyen de manera significativa al desarrollo económico de Costa Rica.