DHL Express entra en una nueva era en la logística internacional

Por Revista Summa

DHL Express, el proveedor líder mundial en servicios de transporte exprés internacional de DHL Group, anuncia el lanzamiento de un equipo dedicado para su servicio Priority Import by DHL en la región de Centro y Sudamérica (CSA). Esta solución está diseñada especialmente para importaciones exprés de cargas superiores a 50 kg, brindando velocidad, visibilidad y atención personalizada a importadores, tanto particulares como empresas, que exigen eficiencia y seguridad en sus operaciones internacionales.

“El seguimiento proactivo y una comunicación flexible y oportuna aseguran que este tipo de importaciones pesadas lleguen a su destino final con un servicio exprés y con la excelencia que caracteriza a DHL Express en la región,” comentó Jalila Carrillo Tabash, CEO de DHL Express para Centro y Sur América.

¿Qué es Priority Import by DHL?

Priority Import by DHL es un servicio diferenciado de importación exprés aérea, dirigido a empresas y clientes particulares que requieren transportar cargas urgentes y sensibles, de 50 kg hasta 3,000 kg.

“A través de una red propia y robusta, con vuelos diarios y espacio garantizado, DHL Express ofrece tiempos de tránsito definidos y exprés desde los 220 países y territorios donde operamos, hacia los 15 países de la región,” agregó Carrillo Tabash. “Nuestros clientes necesitaban un servicio exprés especializado y personalizado para importaciones mayores a 50kg; nosotros creamos Priority Import y nos adaptamos a sus necesidades. Además, al ser un operador con red propia, tenemos completo control sobre cada embarque.”

El servicio incluye la gestión integral de la importación, desde la recolección en el país de origen hasta el despacho aduanero y la entrega final, apoyado por un equipo dedicado a este servicio, que monitorea proactivamente cada envío y mantiene una comunicación personalizada con el cliente durante todo el trayecto.

Beneficios clave para los clientes

· Velocidad y confiabilidad: Tiempos de entrega optimizados, esenciales para mercados demandantes y cadenas de suministro sensibles.

· Visibilidad total: Monitoreo digital y comunicación proactiva, permitiendo a los clientes rastrear sus envíos en tiempo real y recibir información inmediata ante cualquier incidencia.

· Atención personalizada: Un equipo dedicado acompaña cada importación, resolviendo imprevistos y gestionando trámites regulatorios para evitar retrasos.

· Cercanía y Asesoría Experta: Soporte en gestión aduanera, documentación y cumplimiento normativo, minimizando riesgos y garantizando la seguridad de la carga.

· Red Global Robusta: Disponible en los 15 países de CSA, abarcando las principales rutas internacionales y sectores industriales.

La decisión de DHL Express a fortalecer Priority Import by DHL con un equipo dedicado responde a la evolución de las necesidades logísticas en la región, especialmente tras los desafíos experimentados en los últimos años por las industrias automotriz, farmacéutica, manufacturera, ingeniería, salud, moda y retail que hoy demandan cadenas de abastecimiento más eficientes, menores tiempo de reacción y proactividad en los proveedores de transporte.

En el 2024, la compañía movilizó más de 20 millones de kilos de carga pesada entre 50 kg y 1,000 kg en Centro y Sudamérica.

En Costa Rica, el dinamismo del comercio costarricense se refleja en el crecimiento de las importaciones de más de 50 kilogramos, en este 2025, gestionadas por DHL Express, que aumentaron un 8% frente a 2024 (corte a septiembre). Este repunte está impulsado por mayores volúmenes provenientes de Estados Unidos, Asia, México y Europa, con una demanda destacada en los sectores de Ciencias de la Vida y la Salud, ingeniería, manufactura y la industria automotriz.

De acuerdo con Claudia Ortez, Country Manager de DHL Express Costa Rica, el programa Priority Import llega en un momento estratégico para el comercio nacional e internacional, caracterizado por nuevas dinámicas arancelarias, mayores exigencias en sostenibilidad y una creciente complejidad en los procesos aduaneros.

“Nuestro compromiso es ayudar a las empresas a superar las barreras logísticas actuales mediante soluciones confiables, sostenibles y alineadas con las necesidades del mercado global”, destacó Ortez. Además, explicó que esta iniciativa es el resultado de escuchar de cerca a los clientes y comprender los retos que enfrentan en sus operaciones diarias.

Priority Import by DHL también responde a retos que las empresas enfrentan en el momento de importar cargas pasadas, que incluyen limitaciones de horarios en aeropuertos secundarios, costos no cotizados, inconsistencias documentales, o capacidad aérea limitada durante temporadas altas para las diferentes industrias – como cosechas de flores, o aumento en demanda de productos farmacéuticos.

“Este servicio está diseñado para empresas que requieren puntualidad y confiabilidad para mantener la productividad y responder al mercado. Con esta alternativa premium que llega a Costa Rica, los usuarios ahora podrán optimizar sus operaciones y fortalecer su competitividad internacional, superando desafíos frente a la volatilidad del transporte aéreo, congestión portuaria y cambios regulatorios inesperados” concluyó Carrillo Tabash.