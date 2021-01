Delta Airlines ya no acepta animales de apoyo emocional en sus vuelos

Los cambios en la política de animales de servicio entraron en vigor el 11 de enero de 2021:



Delta ya no aceptará nuevas reservas para animales de apoyo emocional.



Los clientes que tengan un boleto con su(s) animal(es) de apoyo emocional confirmado para viajar antes del 11 de enero, podrán seguir viajando como se planeó en Delta.



Los animales de servicio entrenados se definen como perros sin importar su raza, específicamente entrenados para asistir a una persona con una discapacidad.



Delta levantará la prohibición de los perros pit bull que cumplan con los requisitos de documentación para los animales de servicio entrenados; sin embargo, de acuerdo con la política actual de Delta, los perros pit bull no podrán viajar como animales de apoyo emocional para aquellos clientes con boletos confirmados antes del 11 de enero.



Los clientes que viajen con un perro de servicio entrenado deberán presentar la documentación del DOT a través de Delta.com que certifique la salud, el entrenamiento y el comportamiento del perro 48 horas antes de la salida.



Si el viaje se reserva con menos de 48 horas de antelación, el cliente puede presentar la documentación en el check-in o en la puerta de embarque.



Los clientes que viajen con un perro de servicio entrenado en vuelos programados para ocho horas o más también deben presentar un formulario de Certificación de Alivio del Departamento de Transporte (DOT) disponible en Delta.com que atestigüe que el perro no se aliviará en el avión o que puede hacerlo sin causar problemas de salud o saneamiento.