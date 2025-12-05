Deloitte, Grupo Promerica e INCAE Business School reconocen a las empresas más extraordinarias de Centroamérica



Esta iniciativa global (45 países) impulsa a las empresas que lideran con visión estratégica y prácticas sobresalientes.

Por Revista Summa

En una noche dedicada a la excelencia empresarial, Deloitte, Grupo Promerica e INCAE Business School celebraron en la ciudad de Panamá, el cierre de la quinta edición del programa Mejores Empresas Centroamericanas (MECA).

Bajo el lema “Impulsando lo extraordinario”, MECA reafirma su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema empresarial en la región y reconoce a 32 empresas medianas y privadas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, que destacan por su liderazgo, innovación y resultados.

“A pesar de que el programa está integrado por 7 países, cada uno con su propia cultura, características y matices, hay algo que las Mejores Empresas Centroamericanas tienen en común: la excelencia y la mejora continua. Ser una MECA, no depende del país, depende del compromiso, de hacer las cosas bien, con pasión y propósito. De cuidar a nuestra gente, de innovar y siempre buscar dejar una huella positiva”, explica Pilar Ruiz de Chávez, Socia Mejores Empresas de Latinoamérica

A lo largo de 45 países del mundo, esta iniciativa global impulsa a las empresas que lideran con visión estratégica y prácticas sobresalientes, a través de diagnóstico integral en el que las organizaciones participantes documentan un caso de negocio que es evaluado bajo los cinco impulsores del Mapa de Valor de Deloitte, metodología que permite determinar su nivel de madurez empresarial.

“En Deloitte reconocemos que las medianas empresas juegan un papel estratégico en la economía de Centroamérica, Panamá y el Caribe. Por esta razón, reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlas, un año más, mediante esta iniciativa, sólida y de alto impacto, que ofrece acompañamiento y herramientas para fortalecer su gestión y acelerar su crecimiento en el mercado”, añade Rafael Sayagués, Socio Director del Marketplace Centroamérica, Panamá y República Dominicana

La edición 2025 inició con una fase de registro en la que aplicaron más de 120 empresas de toda la región. En la segunda fase, las empresas recibieron acompañamiento por parte de Coaches expertos de Deloitte, Grupo Promerica e INCAE Business School, quienes las orientaron en la documentación de sus mejores prácticas y destinaron en conjunto más de mil horas de asesoría pro-bono.

Posteriormente, un Comité multidisciplinario de Deloitte analizó los casos presentados y compartió los resultados con un grupo de Consejeros, conformado por representantes de las instituciones promotoras y asesores externos, quienes determinaron la lista final de compañías galardonadas como Mejores Empresas Centroamericanas 2025.

Entre los hallazgos de la edición, el programa destaca que el 63% de estas compañías son empresas familiares, lo que refleja su impacto en la economía regional. Asimismo, el 25% de las empresas representadas, cuenta con mujeres en el cargo de CEO, evidenciando avances en inclusión y oportunidades para seguir impulsando la equidad en la alta dirección.

“En Grupo Promerica creemos en una región más fuerte, más equitativa y sostenible. Por eso, seguiremos impulsando iniciativas como MECA, que fortalecen el ecosistema empresarial y promueven el liderazgo responsable en Centroamérica”, comenta Ramiro Ortiz, CBO de Grupo Promerica

A continuación, se enlistan por orden alfabético las compañías seleccionadas, de acuerdo con su categoría:

Empresas Categoría Oro (Reconocidas por 5 años consecutivos)

· CPX (Guatemala)

· Servicios Generales Bursátiles (El Salvador)

· Sistemas y Proyectos (Guatemala)

Empresas recalificadas (2 o más años)

· AMPM Nicaragua (Nicaragua)

· Casa McGregor (Nicaragua)

· Cogeneración Green Power (Nicaragua)

· Corporación CEK de Costa Rica (Costa Rica)

· Credidemo (Honduras)

· DIAGRI (El Salvador)

· Fulzer (Costa Rica)

· Grupo Read (República Dominicana)

· Hospital San Francisco (El Salvador)

· INCASA (Nicaragua)

· Laboratorio San José (Costa Rica)

· Laboratorios Suizos (El Salvador)

· LUIGEMI (El Salvador)

· MultiFRIO (Costa Rica)

· Pan Sinai (El Salvador)

· Par Internacional (Panamá)

· Rex Logística (Costa Rica)

· SARAM (El Salvador)

· Servicios Computacionales Novacomp (Costa Rica)

· Sugoi (Panamá)

· Transacciones y Transferencias (Guatemala)

· WELLCO CORPORATION (Guatemala)

· YOCO (Guatemala)

Empresas nuevas (1 año):

· Aceros Inoxidables de Centroamérica (El Salvador)

· Droguería Italiana (Guatemala)

· Farmacia San Nicolás (El Salvador)

· Novex (Guatemala)

· Solid Car Rental (Costa Rica)

· Soluciones de Ingeniería (El Salvador)

“A través de la iniciativa MECA, INCAE reafirma su compromiso con el talento y la visión de las medianas empresas que impulsan el desarrollo regional, fortaleciendo su liderazgo, innovación y proyección internacional hacia un nuevo estándar de competitividad global”, explica Carla Fernández Corrales, Directora Senior de Educación Ejecutiva e INCAE online

Los Eventos de Cierre, realizados en la Ciudad de Panamá, reunieron a líderes empresariales, representantes institucionales y medios de comunicación, en un simposio cuyo eje central fue el uso de la Inteligencia Artificial en los negocios, seguido de una Ceremonia de Premiación que celebró el talento, la resiliencia y el impacto positivo de estas 32 empresas.

Para concluir la edición, tanto las empresas reconocidas, como las empresas finalistas, recibieron un reporte de retroalimentación, elaborado por expertos multidisciplinarios, a través del cual identificaron fortalezas clave, compararon su desempeño con otras compañías privadas del sector y obtuvieron recomendaciones para acelerar su crecimiento, mejorar resultados y fomentar la mejora continua.

“Con el cierre de nuestra quinta edición, celebramos a las empresas que, con liderazgo y transformación, están generando un impacto positivo en sus comunidades. Desde 2021, junto a Deloitte, Grupo Promerica e INCAE, hemos comprobado que liderar con propósito genera un impacto social duradero y necesario para el desarrollo de nuestra región. Seguimos comprometidos con impulsar lo extraordinario”, concluye Diana Espinoza, Líder de Mejores Empresas Centroamericanas