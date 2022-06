Dell ofrece amplia gama de dispositivos para todos los gustos y necesidades

La marca a través de los años ha innovado en su oferta de soluciones tecnológicas, especialmente en laptops.

Por Revista Summa

El 2020 marcó un aumento en el uso de plataformas y herramientas tecnológicas en las actividades diarias. El comportamiento de los consumidores entorno al uso de sus dispositivos, definitivamente marcó un estilo de trabajo que modeló una nueva forma en que los profesionales trabajan. Esta situación hizo que las computadoras personales se

convirtieran en una herramienta indispensable para el día a día, no solo para los adultos, sino también para niños y jóvenes estudiantes, que debían realizar sus tareas diarias de trabajo o estudio desde sus propios hogares.

Ante la expansión del teletrabajo, la educación virtual y el entretenimiento online, la demanda de computadoras portátiles incrementó rápidamente. Solamente el año pasado, más de 341 millones de computadoras fueron despachadas a nivel global, según cifras de la firma de análisis Canalys. Esta demanda debía suplir una serie de requerimientos según la persona que los adquiere y sus necesidades.

Por ello, Dell Technologies, a través de los años ha innovado en su oferta de soluciones tecnológicas, especialmente en laptops. Esto le ha permitido ampliar las categorías de productos para satisfacer las diferentes necesidades de sus clientes.

“Somos una empresa de tecnología líder en el mundo, que ayuda a transformar la vida de las personas con capacidades extraordinarias. Por esta razón, ofrecemos una amplia cartera de productos, desde soluciones para estudiantes de primaria, hasta dispositivos corporativos complejos”, comentó Marco Vásquez, MMCLA Field Marketing Manager en Dell Technologies.

Dentro de las diferentes familias de producto, Dell ofrece distintas series que se ajustan a cada perfil de usuario y aprovechan las características innovadoras del nuevo sistema operativo de Microsoft: Windows 11, satisfaciendo las necesidades del usuario doméstico hasta las grandes empresas. Entre los dispositivos destacan las laptops creadas para

facilitar los diferentes requerimientos del usuario, por ejemplo, aquellas que involucran trabajo en oficina o en casa, labores de diseño, imágenes, vídeos, movilidad, inteligencia artificial, entre otras.

Para el Trabajo

Las labores empresariales requieren de equipos altamente capaces que se ajustan a tareas más demandantes. Por ello, la línea Latitude combina inteligencia con innovación. Son laptops y 2 en 1 con procesadores de hasta 12ª generación de Intel. Las series Dell Latitude son las PC empresariales más inteligentes del mundo, con Inteligencia Artificial (AI) integrada que las hace más listas. Estas computadoras incorporan Dell Optimizer, un software de optimización basado en AI que, al estar incorporado, aprende y responde a la forma de trabajar del usuario. Por otra parte, las capacidades Express Response, Express Connect y el audio inteligente, ajustan las áreas críticas de la computadora, incluida la conectividad, el audio, entre otros. ¿El resultado? Menos interrupciones, dondequiera que se encuentre.

Otro de los grandes protagonistas de esta gran familia de portátiles es la Latitude 9330, una computadora ultra premium 2 en 1 de 13.3 pulgadas que cuenta con procesadores Intel de 12.ª generación diseñados por Intel Evo, y un exclusivo “Collaboration Touchpad” para aprovechar al máximo las videollamadas. Este es el dispositivo ideal para que los usuarios

empresariales trabajen con confianza en cualquier lugar.

Los equipos de Dell facilitan la vida diaria. En los dos últimos años, el teletrabajo ha sido la forma de trabajo que muchas empresas han incorporado de forma permanente. Esto implica que sus colaboradores requieren de herramientas de trabajo que les permitan tener un estilo de vida “en movimiento” para cargar sus PC a cualquier parte.

Para los usuarios que demandan potencia y no requieren movilidad Dell introdujo las Optiplex, con desktops corporativos de las series 3000, 5000 y 7000. Estos equipos serán los primeros PC de Dell con la 12ª generación de procesadores Intel Core y también la primera marca en lanzar dicha tecnología. Adicionalmente, estrenan la nueva versión (3.0) del software Dell Optimizer, una aplicación que mejora la experiencia del usuario a través de la inteligencia artificial.

Las novedades de la gama OptiPlex también incluyen la compatibilidad con memorias de mayor velocidad del estándar DDR5 en equipos seleccionados de familia 7000, la inclusión de un puerto USB 3.2 Gen2x2 con el doble de velocidad que la generación anterior (hasta 20GBs), 3 SSD del tipo M.2 y 3 puertos Display Port nativos en la línea 7000 más uno opcional con una resolución de hasta 8K. Los nuevos desktops también contarán con una mayor compatibilidad con la conexión a múltiples monitores.

Para estudiar y consumir contenido

La familia de laptops Inspiron permite mantenerse conectado dondequiera que se encuentre, con una duración de la batería prolongada. Además, cuenta con características esenciales para mayor movilidad. Por su parte, tienen un diseño elegante y moderno e incorpora la tecnología ExpressCharge para disfrutar una mayor experiencia y ComfortView que reduce la luz azul dañina.

La Inspiron 2 en 1, permite comunicarse con el mundo con un diseño versátil y ergonómico que se ajusta al modo de uso. Estos equipos ofrecen una experiencia audiovisual aumentada que incluye ConfortView para un menor desgaste visual y provee, además, conexiones más rápidas. La Inspiron All in One, tiene un diseño contemporáneo y digno de mostrar, con almacenamiento para accesorios y cables que mantiene su espacio despejado. Con colores y detalles impactantes en una pantalla casi sin bordes y una barra de sonido visible para aprovechar los sonidos al máximo, este equipo cautiva a miles de personas.

En esta familia de Inspiron destaca el modelo 15 3000, en ella las unidades de estado sólido (SSD) NVMe PCIe opcionales ofrecen un rendimiento más silencioso y con mayor capacidad de respuesta, junto con mayor resistencia a los golpes, en comparación con las unidades de disco duro (HDD) tradicionales. Los procesadores Intel® de 10.a generación ofrecen una amplia variedad de funcionalidades multimedia para entretener y cautivara los usuarios durante todo el día. Junto con una memoria DDR4 de hasta 16 GB, es posible realizar varias tareas al mismo tiempo y alternar fácilmente entre las aplicaciones abiertas.

Además, es aproximadamente un 11.88% más liviana que su generación anterior, la Inspiron 153000 está lista para usarse en cualquier lugar.

Para Jugar

Dell sigue los pasos de las nuevas tendencias. El sector de los videojuegos no solamente es un hobby, sino que se ha convertido en una industria en continuo crecimiento que suma cada día más seguidores apasionados y exigentes. Para satisfacer necesidades específicas de este sector, Dell crea dos familias de laptops que permiten a los jugadores realizar sus actividades con equipos de alto rendimiento.

La Serie G, diseñada con tecnología innovadora para dar poder en las aventuras de videojuegos, cuenta con los últimos procesadores y mucho espacio de almacenamiento para ofrecer un rendimiento constante y de alta gama, mientras se disfruta de una experiencia de juego con imágenes claras y un uso intensivo de gráficos.

Por otra parte, la PC Dell G15 está diseñada para aumentar la acción; cuenta con procesadores Intel® Core™ de hasta 11.ª generación, lo que permite un rendimiento potente sin interrumpir los juegos, transmisiones o vídeos.

Para Emprendedores y Consumidores

Una laptop diseñada para la productividad y el disfrute de todos los consumidores. La serie Vostro, diseñada para mejorar la productividad de las diferentes tareas que se realicen tanto de emprendedores como de los consumidores en general. Cuenta con características innovadoras que incluyen procesadores de vanguardia para garantizar un rendimiento más rápido; pantallas antirreflejo para una visualización sencilla; múltiples puertos para conectar fácilmente todos los dispositivos; y Gigabit Ethernet de alta velocidad.

Todo lo anterior está integrado en un diseño profesional, delgado y ligero para una movilidad sin problemas.

Adicionalmente, las laptops Vostro cuentan con características de seguridad inteligentes diseñadas para proteger los datos del usuario. También poseen tecnología ExpressCharge, que le permite cargar la batería de 0 a 80% en una hora, e incorpora “Tecnología Low Blue Light” que posibilita mayor tiempo en la pantalla con menor daño ocular. Consiste en

una serie de filtros que evitan en gran medida la radiación que emite este tipo de espectro de color, de manera que no se daña la vista, y además se preserva de manera casi total la reproducción del color azul en la pantalla.

Los productos Dell están diseñados con la más alta tecnología y mucha atención en los aspectos estéticos, para brindarle a los consumidores dispositivos de vanguardia que facilitan la movilidad y brindan la mejor experiencia para los usuarios. Todas las PC incorporan el sistema operativo más reciente de Windows y procesadores Intel de última

generación.

Windows 11

El trabajo híbrido llegó para quedarse y con esto en mente Microsoft ha creado el Windows 11, diseñado para cumplir las nuevas promesas y necesidades del trabajo híbrido. Este sistema se ejecuta en el mismo Core OS que Windows 10, el mismo que los administradores de IT conocen para el soporte y las actualizaciones sin problemas, el modelo de servicio que inició con Windows 10 sigue vigente y sigue siendo la forma de planificar, preparar e implementar Windows.

Windows 11 reimagina el Windows para ofrecer nuevas experiencias flexibles, intuitivas e inteligentes adaptadas al uso que le dará el usuario. A la luz de la pandemia, fue necesario replantearse la forma de trabajo y aprender nuevas formas y es ahí donde Window 11 cumple con los requisitos de la nueva normalidad.

La experiencia del usuario es más importante que nunca, no sólo para la productividad, el aprendizaje y la seguridad, sino para la satisfacción de los empleados, la retención y la atracción de nuevos talentos.

Windows 11 ofrece una experiencia informática personal más racionalizada, más humana y potente sin comprometer el rendimiento, la seguridad y la capacidad de gestión por los que Windows es conocido.

Respaldo y seguridad a tan solo un clic. Finalmente, un gran beneficio de los dispositivos Dell es el soporte que ofrece la compañía con el cual los usuarios pueden recibir ayuda para administrar e incluso prevenir, los problemas técnicos. Con ProSupport y ProSupport Plus expertos ofrecen ayuda técnica a los usuarios las 24/7 y se encuentran preparados para atender cualquier problema. Incluso, cuentan con la posibilidad de brindar servicio in situ al siguiente día laborable luego del diagnóstico remoto.

En definitiva, Dell Technologies ha marcado la pauta en cuanto a innovación tecnológica se refiere, con el fin de ofrecer a los consumidores un equipo ideal para sus necesidades específicas, ya sean de trabajo, estudio o entretenimiento. Para mayor información sobre los dispositivos que ofrece Dell Technologies, puede acceder al sitio web https://www.dellstore.com/ o bien, visitar su distribuidor de Dell más cercano.