DEKRA Costa Rica designa a la ingeniera Maureen Ramírez como su nueva Gerente General

Por Revista Summa

DEKRA Costa Rica anunció el nombramiento de la ingeniera Maureen Ramírez como su nueva Gerente General. Con una destacada trayectoria dentro del grupo y una visión enfocada en la calidad, la sostenibilidad y la innovación, Ramírez asume el liderazgo de la compañía para continuar fortaleciendo la confianza de los costarricenses en la inspección técnica vehicular.

Su regreso al país representa no solo un paso profesional, sino también un compromiso personal con el desarrollo de la movilidad segura en Costa Rica.

Anteriormente, Ramírez lideró las operaciones de DEKRA Chile, donde dirigió la red de inspección técnica vehicular de ese país. Antes de asumir ese cargo, fue Gerente de Calidad en DEKRA Costa Rica desde la llegada de la empresa al país en 2022 hasta marzo de 2024. Durante este tiempo, desempeñó un papel clave en la restitución del servicio de inspección técnica vehicular en Costa Rica, trabajando junto con COSEVI y el proveedor de equipo MAHA para diagnosticar las condiciones de los equipos de prueba propiedad del Estado.

A partir de ese diagnóstico, coordinó el plan de mantenimiento correctivo que permitió iniciar operaciones y atender a miles de usuarios que no habían podido realizar su inspección. También supervisó las pruebas de configuración del software operativo e implementó el sistema de administración de la calidad que llevó a la certificación de DEKRA Costa Rica ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA).

“Es muy emocionante regresar al país para asumir un rol tan importante dentro de la empresa líder mundial en seguridad vial. Mi compromiso es trabajar junto con todo el equipo de DEKRA para que cada vehículo inspeccionado cumpla con los más altos estándares de calidad, aportando a un futuro de movilidad más confiable y sostenible para todos los costarricenses”, declaró Ramírez.

Maureen Ramírez es ingeniera en Ciencia de Materiales graduada del Tecnológico de Costa Rica (TEC). Además, cuenta con formación en temas de normalización en el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) y una trayectoria de más de 13 años como jefa de metrología y mantenimiento de equipos en el sector de inspección técnica.

Con este nombramiento, DEKRA reafirma su compromiso con Costa Rica, impulsando el liderazgo femenino y la excelencia técnica como pilares para el desarrollo de una movilidad segura y sostenible.