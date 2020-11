Déjese conquistar por el soluciones multinube con tecnología cognitiva

Simplifique la administración de infraestructura con monitoreo centralizado.

Por Revista Summa

Ahorrar en costos mientras se genera una mayor rentabilidad, sin sacrificar procesamiento de datos y operar de manera eficiente, es uno de los constantes desvelos en las empresas e instituciones hoy día.

No obstante, la tecnología evoluciona a la rapidez de las necesidades, permitiendo contar con equipos y sistemas diseñados con capacidad analítica y cognitiva, que le hacen aprovechar, procesar y modelar datos diariamente, facilitando así, una mejor gestión en las organizaciones y la puesta en marcha de nuevos servicios.

De acuerdo con Rafael Arrué, Gerente Regional de Sistemas IBM para GBM esto es lo que ofrece la familia de servidores IBM Power. “Facilita el camino a la innovación presentando constantes mejoras para ayudar a nuestros clientes a aprovechar al máximo su infraestructura existente mientras se preparan para el futuro mediante la adopción de entornos de nube híbrida”, comentó.

Se trata de una nueva generación de servidores que brindan una plataforma abierta y colaborativa diseñada para la máxima densidad de aplicaciones críticas y modernas, con una base muy sólida. Estos equipos IBM Power Systems con la generación de procesadores POWER9 se ubican como la plataforma de infraestructura que ofrece la mayor confianza, por 12º año consecutivo.

Utilizando datos y ejemplos reales de clientes, se comprenderá por qué se debe considerar las soluciones de infraestructura de IBM Power Systems para todas las cargas de trabajo críticas.

Por ejemplo, en una Institución de la región de GBM que mantenía grandes inversiones en licenciamientos de base de datos, consumo de espacio y energía, y administración, GBM propuso una solución de virtualización que le permitió reducir más de un 50% de los gastos anuales para el año siguiente. “También en temas de licenciamiento, cuando las familias de estos sistemas van avanzando, le ayudan a los Clientes a obtener más potencia por core de procesamiento que sus generaciones anteriores mantenimiento su misma inversión en Bases de Datos”, explicó Arrué.

De esta forma con una solución moderna no solo se ahorran gastos recurrentes si no que también se dispone de nuevas tecnologías que están saliendo al mercado, para innovar en sus aplicaciones, para incorporar nuevos servicios, y principalmente para ayudar a enfocarse en su negocio como empresa, y no tanto en una plataforma de tecnología.

La familia Power replantea cómo se mueven los datos, las aplicaciones y los servicios en un entorno cloud híbrido. Con esta tecnología basada en IBM POWER9™, podrá escalar dinámicamente la capacidad informática y la memoria bajo demanda y crear un cloud diseñado para las cargas de trabajo con mayor uso de datos.

¿Sabía que el procesador IBM POWER9 impulsa los superordenadores más rápidos del mundo? Es el mismo procesador preparado para acelerar su empresa.

Esta familia ofrece el respaldo de una tecnología de confianza para ofrecer crecimiento, seguridad y soporte que se requiere hoy en día, junto con el mantenimiento y servicios ampliados. Para más información, contacte a GBM a través de mercadeo@gbm.net, o bien, ingrese a https://www.gbm.net/es/ibm-power