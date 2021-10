Defensora de los habitantes de Costa Rica desmiente etiqueta «antivacunas» que le pretende poner el Presidente

Defensora pide tampoco discriminar a nadie por pensar diferente a su Gobierno.

Por Revista Summa

Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes, pide al Presidente de la República, Carlos Alvarado, no hacer

de las Noticias Falsas y rumores especulativos una Política de Gobierno para desviar la atención sobre los problemas nacionales. Ni tampoco discriminar a nadie por pensar diferente a su Gobierno.

“Como Defensora de los Habitantes niego categóricamente y de forma contundente todo señalamiento FALSO, absolutamente FALSO, de que la Defensoría de los Habitantes apoya la No-Vacunación y la postura Anti- Vacunas. Yo, personalmente, desde hace más de un año, he insistido ante el Gobierno, para que, implemente la vacunación para todos y para todas, en todo el territorio nacional y a todas las horas del día”, sostuvo Crespo Sancho.

Desde la Defensoría de los Habitantes se solicitó al Presidente de la República asumir un esquema de vacunación 24 / 24 / 7 / 7, para que en un plazo máximo de 24 horas se entreguen las vacunas a los centros de vacunación y que estos operen las 24 horas del día, los siete días de la semana, en al menos un punto en cada una de la siete provincias.

“Por eso es FALSO, absolutamente FALSO, que la Defensoría o la Defensora no apoye el proceso de vacunación y de la noche a la mañana se haya asumido una posición antivacunas, como falsamente han informado algunos medios de comunicación”, dijo la Defensora quien agregó que “Lo que SI desea la Defensoría, es que el Presidente de la República asuma las responsabilidades inherentes a su cargo y no excluya ni discrimine a los 800 mil costarricenses que no desean ser vacunados”

“Ya que es solo a través del dialogo y el respeto humano que muchas de esas personas podrían cambiar su posición y aceptar la vacuna. Con solo un costarricense, de los 800 mil que hasta ahora han manifestado su rechazo a la vacunación, que se vacune, salvaremos vidas. Y desde la Defensoría en eso estamos”.

La Defensoría asume el rol de ser la casa de todos y de todas y es por ello que hace un llamado al diálogo para que las autoridades responsables del proceso de vacunación atiendan las preocupaciones de quienes dudan de la vacuna, para que a través de una rendición de cuentas técnica y científica se den los argumentos suficientes, desde la autoridad política superior, para que los habitantes que rechacen la vacunación sean atendidos en sus preocupaciones y se les conmine a ser vacunados. Ese es nuestro legítimo propósito.

La Defensoría es la casa de todas y todos los habitantes del país, es por esto que, al conocer que un grupo de personas se vienen a manifestar por la obligatoriedad de la vacunación decidimos hacer un llamado a las autoridades respectivas para que sean estas quienes atiendan sus inquietudes y se reafirme la importancia de que todas y todos estemos vacunados.

“Debo aclarar que la Defensoría y esta Defensora NO es antivacunas y no promueve la NO vacunación, esto queda más que claro cuando incluso antes de que se iniciara la vacunación en el país hemos venido pidiendo cuentas para que se lleven dosis a todo el país, de frontera a frontera y 24/7”, indicó la Defensora.

Con respecto al rechazo del señor Presidente de atender nuestro llamado, la Defensoría lamenta que no se asigne a alguna autoridad para que escuche a estas personas y se expongan los argumentos oficiales que sustentan la obligatoriedad de la vacunación.

Como Defensoría tenemos las puertas abiertas para atender las consultas y denuncias de todas y todos los habitantes del país, como ya ha ocurrido con los agricultores, los oreros, los pescadores, entre otros; siempre en un espacio de diálogo y paz.