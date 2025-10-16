De ‘frictionless’ a ‘friction smart’: la próxima ola en la banca latinoamericana

La empresa subraya cómo la confianza, la cercanía cultural y la capacidad de adaptación han sido claves para mantenerse como socio estratégico de la banca en la región durante más de 20 años.

Por Revista Summa

Latinia, compañía de software especializada en comunicaciones en tiempo real para el sector financiero, celebra su 25º aniversario con un recorrido que refleja no sólo la evolución de la banca en las últimas décadas, sino también los aprendizajes de haber construido una empresa con raíces en Europa y foco en Latinoamérica.

Desde 1999, Latinia ha acompañado a la banca en hitos como la adopción temprana de la banca móvil y el desarrollo de las comunicaciones en tiempo real con los clientes. Actualmente procesa más de 20 billones de notificaciones anuales, alcanzando a más de 120 millones de usuarios finales, lo que equivale a 1 de cada 3 personas bancarizadas en la región.

Fundada en España, la compañía nació con la visión de atender las crecientes necesidades de los bancos de apostar por canales no presenciales, un reto que combinó visión estratégica, capacidad de adaptación y cercanía cultural.

“Construir una empresa en España para luego con esos aprendizajes dar el salto al mercado latinoamericano nos enseñó que el crecimiento no depende solo de la tecnología, sino de la confianza y la capacidad de escuchar a los clientes. Los bancos con los que iniciamos este camino en la región, hace más de 15 años, siguen siendo clientes de Latinia, y esa fidelidad nos llena de orgullo y satisfacción, al tiempo que nos motiva a seguir siendo la pieza crítica dentro de su ecosistema de notificaciones bancarias. Asimismo, nos impulsa a contribuir activamente a la construcción de un sistema financiero más eficiente, confiable y preparado para los desafíos del futuro”, comenta Oriol Ros, cofundador de Latinia.

México fue la puerta de entrada natural al continente, un mercado complejo y competitivo que exigió una rápida adaptación. Superar esa curva de aprendizaje permitió a Latinia consolidarse después en Centroamérica, una región clave por la rapidez de sus procesos de adopción tecnológica y la fuerte competencia bancaria.

En 2012, Latinia inauguró su centro de tecnología y operaciones en Colombia, donde hoy trabajan más de 30 personas. Este paso marcó la transformación del modelo de negocio: de proveedor tecnológico a socio estratégico de las principales entidades financieras.

Innovación, aprendizaje y experiencia:

En estos 25 años, Latinia ha sido testigo de la transformación del consumidor bancario en Latinoamérica: de un cliente presencial y tradicional a un cliente digital, más exigente, menos fiel y con mayores preocupaciones por la seguridad. Uno de los aprendizajes más valiosos ha sido la importancia de la humildad y el respeto cultural en la relación con la región.Para Ros, “aunque compartamos idioma, Latinoamérica no es homogénea. Nuestro crecimiento dependió de entender esas diferencias y construir confianza, pero también de reconocer que nuestra relación con la banca siempre ha sido la de un proveedor frente a su cliente. Asumir con claridad ese rol nos permitió aportar valor desde la especialización, alinearnos a la lógica de los bancos y mantener relaciones de largo plazo que, en algunos casos, superan ya las dos décadas”.

Es innegable el peso y valor de la Inteligencia Artificial en este negocio, pero no olvidemos que los bancos, y también Latinia, llevan utilizándola en muchos de sus procesos internos desde hace décadas. “Nosotros no somos una compañía nativa de IA; somos una empresa que la emplea para mejorar la eficiencia operativa de los bancos y optimizar la experiencia del usuario mediante el uso de lenguaje natural, estadísticas en tiempo real y análisis comparativos”, agrega el cofundador de Latinia.

Más allá de la eficiencia, la IA permitirá verticalizar y personalizar la oferta bancaria y fintech con una precisión sin precedentes, ajustando productos y servicios a segmentos específicos de clientes. El futuro, según la compañía, está en entender no sólo qué quieren los clientes, sino también cuándo y cómo lo quieren.

En paralelo, Latinia ha iniciado su incursión en Estados Unidos con oficinas en Texas y alianzas estratégicas. Los resultados en este mercado se consolidarán en 2026, ampliando así el alcance global de la compañía.

“En Latinoamérica entendimos antes que en otros mercados que la banca a través del celular sería el principal canal de relación con el cliente. Hoy, 25 años después, seguimos con la misma convicción: anticipar los cambios que transformarán la manera en que los bancos se conectan y generan confianza con sus clientes”, concluyó Oriol Ros.