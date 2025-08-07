Davivienda se convierte en el primer banco en Costa Rica en utilizar el nuevo Registro Electrónico Centralizado de Pagarés y Letras de Cambio

El nuevo sistema permite que, entidades como Davivienda puedan originar, firmar y registrar digitalmente los documentos.

Por Revista Summa

Davivienda Costa Rica marca un hito al convertirse en el primer banco del país en gestionar una anotación en cuenta en el Registro Electrónico Centralizado de Pagarés y Letras de Cambio, nuevo servicio habilitado por InterClear, la primera entidad de registro autorizada en Costa Rica por la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL).

El Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores anuncia que su central de valores, InterClear, diseñó esta solución para atender necesidades clave del sector financiero: seguridad jurídica, eficiencia operativa, reducción de costos y sostenibilidad.

Esta acción representa un avance significativo en la transformación digital del sistema financiero costarricense ya que se trata de un servicio que habilita el registro, custodia, endoso y ejecución digital de pagarés y letras de cambio.

“La incorporación de Davivienda representa un paso firme hacia la modernización del ecosistema crediticio nacional. Nos enorgullece contar con una entidad que apuesta por la innovación como aliada estratégica. Desde InterClear trabajamos de manera comprometida para lograr que más organizaciones incorporen este servicio en sus procesos”, afirmó Mario Vásquez Castillo, director general corporativo del Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores.

El nuevo sistema permite que, entidades como Davivienda puedan originar, firmar y registrar digitalmente los documentos, garantizando trazabilidad completa, validación de firma electrónica, control de circulación y mayor agilidad en procesos de cobranza o cesión de cartera.

Entre los beneficios más destacados del servicio se encuentran la automatización de procesos de crédito, reducción de riesgos operativos, eliminación del papel como soporte documental, capacidad de endoso, cesión y ejecución judicial con respaldo registral, y acceso remoto y seguro, facilitando la experiencia para los usuarios.

“En Davivienda creemos en la innovación como un medio para enriquecer la vida de nuestros clientes. La incorporación de los pagarés electrónicos nos permite ofrecerles mayor agilidad, seguridad y eficiencia en sus procesos crediticios. Como pioneros en este proyecto, tenemos el compromiso y la capacidad de nuestro equipo humano, que ha hecho posible este hito. Nos entusiasma seguir impulsando soluciones que transforman el sistema financiero costarricense y fortalecen la confianza en la era digital”, aseguró Arturo Giacomin, presidente ejecutivo de Davivienda Costa Rica.

Con esta gestión, InterClear y Davivienda abren la puerta a un nuevo estándar para la documentación negociable en Costa Rica, alineado con las mejores prácticas internacionales en materia de digitalización y cumplimiento normativo.