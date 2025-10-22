Davivienda ofrece opción de financiamiento hipotecario para las familias costarricenses

Figura crediticia ofrece flexibilidad, eficiencia y ahorro a las familias que buscan financiar nuevas metas.

Por Revista Summa

Cuando Karla y Luis decidieron remodelar su casa, pensaron que tendrían que volver al banco, tramitar un nuevo préstamo, pagar honorarios notariales y esperar varias semanas para que se aprobara la hipoteca. Sin embargo, su entidad financiera les explicó que podían hacerlo de forma más sencilla gracias a una figura poco conocida en el país: la hipoteca con disponible.

Esta alternativa, también conocida como hipoteca abierta, llega al mercado costarricense de la mano de Davivienda, que se convierte en el primer banco privado del país en ofrecer esta opción. Su propósito es brindar más flexibilidad y eficiencia a quienes ya cuentan con una hipoteca y necesitan recursos adicionales sin incurrir en nuevos trámites o gastos legales.

“La hipoteca con disponible brinda flexibilidad y eficiencia al cliente, al permitirle acceder a nuevos recursos con la misma garantía, de manera ágil y sin repetir todo el proceso legal y registral de una nueva hipoteca. Es una figura que facilita la vida de las personas, la planificación financiera y fomenta un uso responsable del crédito”, explicó Mariela Córdoba, gerente de Producto de Davivienda Costa Rica.

Este tipo de crédito permite utilizar la misma hipoteca ya constituida para solicitar dinero adicional en el futuro, sin necesidad de realizar un nuevo trámite registral, ni asumir los costos de una segunda hipoteca.

¿Cómo se logra? La hipoteca inicial se constituye por el monto máximo permitido según el valor de la propiedad, y así el cliente puede realizar nuevos desembolsos conforme va amortizando la deuda o conforme tenga disponible un porcentaje del valor del inmueble.

Beneficios para las personas

Ahorro en gastos legales y registrales: no se requiere constituir una nueva hipoteca ni pagar nuevamente honorarios notariales, timbres o avalúos.

Acceso ágil a financiamiento adicional: los nuevos desembolsos se realizan con solo firmar contratos privados, evitando semanas de trámite.

Flexibilidad en el uso de los fondos: el dinero puede destinarse a mejoras en la vivienda, proyectos personales o cualquier necesidad de consumo.

Mayor control financiero: al manejar todo dentro de una misma hipoteca, el cliente mantiene una mejor organización de su deuda y su garantía.

Además de representar un alivio para las familias, esta figura refuerza el compromiso de Davivienda con la innovación, la sostenibilidad y el bienestar financiero de los costarricenses, al ofrecer soluciones modernas que se adaptan a diferentes etapas de la vida.

Si está planeando adquirir, remodelar o mejorar su vivienda, Davivienda pone a disposición su plataforma gratuita Mis Finanzas en Casa, donde encontrará cursos y herramientas de educación financiera que le permitirán tomar decisiones informadas y mantener un bienestar financiero sostenible a largo plazo.