Databricks amplía sus operaciones en Costa Rica con la apertura de una nueva oficina y refuerza su inversión

La inauguración de las nuevas oficinas de Databricks en Costa Rica refuerza el posicionamiento del país como un destino estratégico para servicios intensivos en conocimiento.

Por Revista Summa

Databricks, la empresa de datos e inteligencia artificial celebró hoy la apertura de su nueva oficina en America Free Zone (AFZ) en Heredia, marcando un hito significativo en su continua inversión en América Latina. El equipo de Databricks en Costa Rica ha crecido hasta alcanzar aproximadamente 200 empleados, reflejando el rápido crecimiento y el profundo compromiso con el excepcional talento del país.

Impulsados por este crecimiento, Databricks planea crear 100 empleos adicionales en Costa Rica antes de finalizar 2025, fortaleciendo aún más sus operaciones locales y reforzando el papel estratégico de Costa Rica en el apoyo a los clientes y la adopción de la Plataforma de Inteligencia de Datos de Databricks en toda América Latina.

Desde la apertura de su oficina en Costa Rica en 2023, Databricks ha logrado un aumento de más del 150% en su negocio en Latinoamérica, mientras apoya a importantes clientes regionales como BAC Latam, Nubank, Grupo Bimbo, iFood, Bineo y Kueski. Como parte de su estrategia más amplia para América Latina, la compañía está expandiendo su oficina en São Paulo y, recientemente, estableció operaciones en Ciudad de México. Estas inversiones están impulsadas por la creciente demanda empresarial de soluciones de Databricks en toda la región.

“Costa Rica desempeña un papel fundamental en la estrategia de expansión internacional de Databricks”, dijo Rory Patterson, Chief of Staff del CEO y Vicepresidente de Operaciones Corporativas en Databricks. “Nuestros equipos en América Latina no solo están apoyando las operaciones globales, sino que también están liderando nuevos programas y procesos basados en automatización e inteligencia artificial que impulsan la innovación en toda la empresa. Esto es un testimonio del talento excepcional en Costa Rica y de su capacidad para ayudarnos a escalar de manera más inteligente, y no solo más rápido”.

«Databricks nos ha permitido materializar nuestra visión de una estrategia moderna, inteligente y flexible de data y analítica, potenciando nuestra estrategia como banco, personalizando la experiencia de nuestros clientes y generando prosperidad a las comunidades que servimos”, afirmó Rodrigo Chaverri, Director Corporativo de Datos y Analítica de BAC Latam.

El Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, comentó que “la expansión de Databricks en Costa Rica consolida al país como un hub tecnológico estratégico para América Latina, respaldado por una fuerza laboral altamente calificada, un entorno de negocios confiable y una sólida infraestructura digital. Con más de 240 empresas multinacionales del sector y capacidades avanzadas en software, analítica e inteligencia artificial, Costa Rica ofrece un ecosistema propicio para el desarrollo de soluciones digitales, nearshoring e innovación. Esta inversión reafirma la confianza del sector tecnológico global en nuestra capacidad para liderar procesos complejos desde una plataforma segura, estable y competitiva”.

“En Databricks, creemos en construir nuestro futuro con el mejor talento, y Costa Rica ofrece precisamente eso”, dijo Ariel Vargas, Director de Operaciones Internacionales y Latinoamérica en Databricks. “Nuestra nueva oficina será un elemento clave para nuestras operaciones en América Latina, permitiéndonos servir mejor a nuestros clientes y fomentar una cultura de innovación y excelencia. Esperamos dar la bienvenida a nuevos Bricksters a nuestro equipo en crecimiento y colaborar con socios y clientes locales para impulsar la innovación en toda la región”.

«La inauguración de las nuevas oficinas de Databricks en Costa Rica refuerza el posicionamiento del país como un destino estratégico para servicios intensivos en conocimiento, que ya representan un 30% del total de nuestras exportaciones. Esta expansión confirma la confianza de empresas líderes en nuestro entorno de negocios, nuestra seguridad jurídica y, sobre todo, en el talento altamente calificado que día a día impulsa la transformación digital a nivel global», añadió Laura López, Gerente General de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

La inversión de Databricks en Costa Rica respaldará una amplia variedad de roles, incluyendo Finanzas, Recursos Humanos, TI, Soporte Técnico, Mercadeo, Operaciones y más. La compañía invita a los profesionales interesados a explorar oportunidades y unirse a su misión de democratizar los datos y la inteligencia artificial a través de la Plataforma de Inteligencia de Datos. Para obtener más información sobre oportunidades de carrera en Databricks Costa Rica, por favor visite la página de Carreras de Databricks.