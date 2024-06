Data & IA: más que indicadores de cambio, oportunidades para estrategas corporativos

Según la Encuesta Global de McKinsey 2024 sobre IA, el 65% de las organizaciones utilizan regularmente IA generativa, casi el doble de hace solo 10 meses.

Los datos se han convertido en uno de los activos más valiosos para las empresas y organizaciones, ya que si se utilizan de manera adecuada, proporcionan información detallada sobre el comportamiento del consumidor, las tendencias del mercado y las oportunidades de crecimiento. Estos, a su vez, permiten a las industrias tomar decisiones estratégicas más informadas, adaptar su oferta de mercado, mejorar la eficiencia operativa y fomentar la innovación.

Para que las empresas puedan percibir esta gran cantidad de ventajas, no es suficiente contar con los datos, sino que es imperativo poseer las herramientas que permitan dar el máximo aprovechamiento a esta información y es aquí donde la tecnología viene a jugar un papel fundamental. Uno de estos instrumentos tecnológicos es la Data, que es la información digital que se recopila, almacena y procesa en diferentes formatos y fuentes. Los datos pueden incluir números, texto, imágenes, videos, registros de transacciones, comentarios de clientes, datos de sensores, entre otros. Estos datos son la materia prima que impulsa el análisis y la toma de decisiones en las organizaciones.

Otra técnica es la Inteligencia Artificial (IA), la cual es uno de los mayores avances tecnológicos de los últimos años, convirtiéndose en la tecnología disruptiva del momento. Su evolución es notable y, cada vez más, se está involucrando en múltiples aspectos de nuestra vida. La IA es la capacidad de las máquinas para aprender y realizar tareas que normalmente requerirían la intervención humana. Esta se basa en algoritmos y modelos matemáticos complejos que permiten a las máquinas procesar grandes cantidades de datos y tomar decisiones o realizar acciones autónomas.

Sin embargo, los sistemas de IA por sí solos no servirían de mucho, necesitan poseer datos y su respectivo análisis para adaptar su comportamiento. Por lo tanto, la IA y Data trabajan juntas para gestionar y administrar una gran cantidad de información, permitiendo a las organizaciones alcanzar un impacto significativo en la utilización de datos y así obtener ventajas competitivas a largo plazo. En la Encuesta Global de McKinsey sobre IA, de marzo de 2024, el 65% de las organizaciones utilizan regularmente IA generativa, casi el dobledel porcentaje de la encuesta anterior, hace apenas diez meses. Estas organizaciones ya están viendo beneficios materiales del uso de esta herramienta, reportando reducciones de costos y aumentos de ingresos.

“La combinación de la Data y IA es poderosa, ya que los datos proporcionan la información necesaria para entrenar y alimentar a los modelos de IA, y la IA permite extraer conocimientos, realizar análisis avanzados y tomar decisiones automatizadas a partir de los datos. Este conjunto de mecanismos puede ayudar a las empresas a comprender mejor a sus clientes, mejorar la eficiencia operativa, desarrollar productos innovadores, optimizar procesos, personalizar la experiencia del usuario y resolver problemas complejos en diferentes áreas de negocio”, comentó Dany Esteves, gerente de Práctica de Digital Solutions en GBM.

Dentro de la amplia gama de soluciones que ofrece IBM de la mano con GBM, que aprovechan el poder de los datos para innovar y hacer más eficiente las gestiones empresariales al utilizar la combinación de Data e Inteligencia Artificial, destacan:

Generative AI Data: esta solución aprovecha el poder de la IA y los datos abiertos para mejorar la eficiencia operativa, al generar contenido original y único por medio del desarrollo de ideas novedosas, la simulación de diferentes escenarios y situaciones, o la invención de modelos específicos y adaptables a preferencias y necesidades determinadas; y así obtener soluciones personalizadas. También aumenta la productividad y reduce los costos operativos, ya que puede ser utilizado sin requerir habilidades técnicas avanzadas.

AI Assistant: la plataforma IBM Watson Assistant vence las barreras del soporte tradicional en un mundo donde la atención al cliente es crucial, siendo una herramienta líder en inteligencia artificial conversacional que crea agentes de voz y chatbots intuitivos, para brindar asistencia automatizada y precisa 24/7 en todos los canales y puntos de contacto. Además, ofrece soporte inteligente que personaliza la experiencia del cliente para impulsar la lealtad y la satisfacción.

Data Lakehouse: es una plataforma que redefine la gestión de datos, al fusionar información de diversas fuentes para proporcionar análisis avanzados, en almacenamiento rápido y de bajo costo, al mismo tiempo que ofrece mejoras en la escalabilidad y flexibilidad en el procesamiento de datos y reduce la redundancia de los mismos. Asimismo, elimina la necesidad de sistemas separados, permite el aprendizaje automático y brinda soporte para streaming de datos en tiempo real.

“La aplicación de tecnologías en los negocios es resultado de la transformación digital. Conocerlas en profundidad es un paso fundamental para hacer un uso productivo de ellas y acceder a una serie de beneficios para impulsar a los equipos y procesos de una empresa. En GBM queremos que las empresas aprovechen al máximo estos beneficios y en nuestro evento gratuito “Data Future & AI Summit», tendremos un panel de expertos que aportarán el conocimiento necesario para las empresas que buscan liderar en un mundo cada vez más interconectado y dinámico”, explicó Esteves de GBM.

Al observar las diversas ventajas de combinar dos tecnologías tan importantes, es posible identificar que el uso conjunto de la Data y la Inteligencia Artificial es una forma de potencializar las oportunidades de una empresa. Al saber utilizar las herramientas adecuadas, los datos disponibles en un negocio ayudan a guiar las automatizaciones, ganando nuevas perspectivas para el futuro.

El “Data Future & AI Summit 2024» será un evento gratuito, en el que los participantes podrán descubrir y prepararse para los cambios que están generando la Inteligencia Artificial y los datos, en el mercado. Se tratarán temas como: Inteligencia Artificial para negocios, usos de la IA y el camino a la IA Generativa. La actividad se efectuará el jueves 13 de junio de 2024, en formato híbrido. La modalidad presencial se realizará en el Hotel Real Intercontinental, en Costa Rica y se extenderá desde las 9 a.m. a la 1 p.m.; la modalidad virtual se desarrollará a través de YouTube Live, con un horario de 9 a.m. a 1 p.m. Centroamérica, 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Panamá y 11:00 a.m. a 3:00 p.m. República Dominicana. Quienes deseen participar pueden registrarse en el siguiente link.