Cushman & Wakefield reafirma su papel protagónico en el mercado inmobiliario para empresas de dispositivos médicos

Logró cerrar más de 800 negocios generando un impacto en miles de costarricenses.

Por Revista Summa

Cushman & Wakefield | AB Advisor reafirma su rol clave en el mercado inmobiliario, en el marco de su décimo aniversario, impulsando el crecimiento del sector de dispositivos médicos. A lo largo de estos años, su trabajo fue determinante para atraer nuevas empresas al país y generar miles de empleos, consolidándose como un actor relevante en el desarrollo económico del país.

Daniel Álvarez, CEO de Cushman & Wakefield | AB Advisory explicó que la empresa, a lo largo de estos 10 años, ha tenido un papel protagónico en el cambio que experimentó el país al pasar de empresas textiles a compañías de dispositivos médicos, mejorando significativamente los ingresos de las personas que trabajan ahora en esta industria.

“No solo se recuperaron empleos, sino que se integraron a nuevas industrias, principalmente en el sector de dispositivos médicos. Personas que antes confeccionaban prendas ahora producen componentes de alto valor, como válvulas cardíacas exportadas desde Costa Rica a mercados globales. Cushman & Wakefield ha sido un actor clave en esta evolución del modelo de inversión y en la generación de nuevas oportunidades laborales”, señaló Álvarez.

En esta década contabilizan más de $2 billones en valor total de transacciones, lograron cerrar más de 800 negocios, 220 clientes atendidos y una tasa de clientes recurrentes del 88%.

La consultora demuestra su evolución sostenida, por medio de la transformación del mercado y la generación de un impacto tangible en la vida de las personas.

“Nuestra historia se construye sobre logros concretos, pero también sobre vínculos humanos profundos. Cada transacción cerrada, cada servicio brindado, tiene detrás un equipo comprometido y que trabaja estratégicamente. Eso es lo que realmente celebramos, hoy”, explicó Álvarez.

Bajo el concepto “Positively transforming the way people work, shop, and live”, la conmemoración pone en el centro a las 90 personas colaboradoras en 3 oficinas en Costa Rica y Centroamérica, además de organizaciones aliadas y clientes que han sido parte fundamental de este recorrido.

Otros hitos que destacan en la primera década de Cushman & Wakefield | AB Advisory son:

● 98.000 m² colocados en servicios corporativos.

● 507.000 m² colocados en oficinas.

● 64.000 personas trabajan en oficinas cuyas transacciones lideró Cushman & Wakefield | AB Advisory.

● Más de $31 millones en transacciones en mercados de capitales.

● Más de 40 servicios de consultoría especializados.

● Nueve equipos operativos.

● El proyecto de oficinas “Build-to-suit” más grande Centroamérica.

● El proyecto de dispositivos médicos más importante de Centroamérica.

● Clientes atendidos en más de 10 países desde nuestra oficina central en Costa Rica.

“Diez años después, seguimos convencidos de que nuestro propósito va más allá de los negocios: buscamos generar valor real en cada entorno donde operamos. Nuestra visión está puesta en el futuro, pero con los pies firmes en los valores que nos trajeron hasta aquí”, agregó Álvarez.

Cushman & Wakefield | AB Advisory celebra su 10 aniversario y reafirma su compromiso con la transformación positiva del entorno empresarial, urbano y social, con la mirada puesta en nuevas oportunidades, mercados y soluciones que conviertan cada número una historia de impacto real.