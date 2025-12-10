Cubitt inaugura su primer Studio Café en Panamá, marcando un nuevo capítulo en su universo lifestyle

Un espacio que redefine la experiencia del café y el bienestar en el corazón de Obarrio.

Por Revista Summa

Cubitt presentó oficialmente el 7 de diciembre de 2025 el Cubitt Studio Café, su primer espacio experiencial en Panamá. La apertura reunió a influencers, medios de comunicación y creadores de contenido, quienes fueron los primeros en recorrer este concepto que combina gastronomía, bienestar y comunidad en un mismo lugar.

Más que un café, Cubitt Studio Café representa la evolución natural de la marca hacia un estilo de vida consciente. El espacio fue diseñado para que cada visita invite a pausar, reconectar y disfrutar: desde la iluminación natural hasta la curaduría de productos exhibidos, cada elemento refleja la filosofía Cubitt de simplicidad, intención y equilibrio.

El proyecto significó un reto creativo y operativo para el equipo, quienes vivieron un proceso lleno de aprendizajes. Entre planificación, construcción y pruebas, el espacio tomó forma gracias al trabajo colaborativo y la constante búsqueda de innovación. Las imágenes del detrás de cámaras muestran este recorrido: desde el montaje del mobiliario hasta los ajustes finales que dieron vida a cada rincón.

Desde su apertura al público, el café ofrece una propuesta pensada para el bienestar: café especialidad, matcha, smoothies, bowls, sándwiches y postres gluten free y refined sugar free, ideales para quienes buscan opciones deliciosas y equilibradas.

“Cubitt Studio Café nace con la intención de crear un espacio donde las personas puedan inspirarse, crear y conectar. Queríamos que la experiencia Cubitt trascendiera el producto y se convirtiera en un estilo de vida accesible para todos,” afirmó Gabriela Vidales, Coordinadora de Marketing de Cubitt Panamá.

Con esta apertura, Cubitt consolida su presencia en Panamá y da un paso importante hacia la expansión de su ecosistema lifestyle, ofreciendo un punto de encuentro donde el diseño, la armonía y la comunidad se unen en una experiencia única