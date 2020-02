¿Cuánto debemos invertir en marketing?

En 2020 la empresa promedio asignará 45% de su presupuesto total de marketing a Internet.

Por Revista Summa

Una gran parte de las empresas en países emergentes como México son familiares, pero también entran en un rango que la coloca como pequeñas y medianas empresas (pymes). De acuerdo con datos publicados por el gobierno mexicano, existen más de 4 millones de empresas de tamaño micro, pequeño y mediano, las cuáles aportan la mayor parte de los empleos que se generan en el país, así como la actividad productiva y PIB.

El promedio de vida de una pyme es de 2 a 5 años, cuentan con 4 a 6 empleados y tienen ingresos brutos de 500 mil a 1 millón de pesos anuales. Estos datos varían por industria, tamaño, ubicación geográfica y actividad productiva, pero nos permite tener una idea un poco más clara de la naturaleza de este tipo de organizaciones.

En este sentido, la promoción de la mercadotecnia entre estas unidades económicas es muy pobre en lo general en México y la región Latinoamérica. Los dueños de este tipo de negocios ven a esta actividad como un “lujo” o como un “gasto” que no es necesario. Es común escuchar “en 6 meses el negocio solita se consolida” o “tú atiende bien a tus clientes y trabajo no te faltará…” y muchas joyas más del imaginario colectivo. No hay nada más equivocado y peligroso que este enfoque empírico y de fe hacia un tema tan importante como lo es un negocio.

El gasto en marketing como porcentaje de los ingresos tiende a variar por el tipo de estrategia que se lleve a cabo, pero es importante recalcar que debe de existir una para hacer crecer el negocio y se mantenga rentable. Generalmente la inversión en marketing oscila entre el 6.5% y 10%; el porcentaje más alto proviene nuevamente de compañías de servicios B2C seguidas de productos B2C.

La última encuesta de CMO mostró que el 9.8% de los ingresos para el gasto promedio de marketing, en empresas de servicios B2C fue de15.6% de los ingresos para marketing. Las empresas de productos B2B gastan solo el 8.6% de los ingresos en este rubro – La Encuesta Gartner CMO muestra cifras similares, con presupuestos de gastos de marketing del 10,5% de los ingresos de la empresa.

Las corazonadas no terminan nunca bien. Nunca exponga su futuro y el de su familia dejándose llevar por su intuición. Respalde su valioso negocio con datos y metodologías.

Muchas empresas incluyen ventas en la inversión de marketing o al revés. El marketing como parte de las ventas, y aunque esta visión puede hacerle las cosas más “simples” sobre todo desde el aspecto fiscal, puede complicar las cosas en el momento en que su empresa comience a despegar, dado que las métricas atribuibles a una táctica u otra, serán difíciles de medir y ajustar en la medida en que el negocio se consolida y ambas áreas crecen y se complementan entre sí.

Públicamente existen importantes y gratuitas fuentes de información que ayudan a los negocios a consolidarse y profesionalizar su operación. Hasta los más pequeños pueden y deben hacerlo. La responsabilidad no sólo es particular sino para con la creación de empleos y desarrollo económico local. Reportes de Forrester Research y eMarketer muestran la asignación estimada de fondos de marketing fuera de línea frente a en línea y a través de los canales digitales.