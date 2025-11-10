Cuánto cuesta un iPhone 11: guía completa de características y precios

El iPhone 11 cuenta con el potente chip A13 Bionic, sistema de cámaras dual, pantalla Liquid Retina HD y diseño elegante en vidrio y aluminio.

Por Revista Summa

El iPhone 11 sigue siendo una opción atractiva para quienes buscan tecnología Apple con un equilibrio entre rendimiento y precio. Ahora bien, ¿cuánto cuesta un iPhone 11? Este modelo, lanzado en septiembre de 2019, fue diseñado para ofrecer un equilibrio perfecto entre rendimiento, funcionalidad y precio, manteniéndose como una alternativa sólida en el mercado. Si estás considerando adquirir este dispositivo, puedes comprar un iPhone 11 con opciones de financiamiento que se adapten a tu presupuesto. Las tiendas físicas ofrecen ventajas adicionales como asesoría personalizada y planes de pago flexibles.

Rango de precios del iPhone 11

El precio del iPhone 11 en abril de 2025 depende del almacenamiento adquirido, con versiones de 64 GB que van de los 6,999 pesos a los 9,000 pesos, según el lugar de compra. Esta variación se debe a factores como la disponibilidad, condición del dispositivo y políticas de cada retailer.

Factores que influyen en el precio

El precio del iPhone 11 puede variar dependiendo de la tienda y de si es nuevo, reacondicionado o seminuevo. Los dispositivos reacondicionados representan una opción inteligente para obtener funcionalidad completa a menor costo.

Especificaciones técnicas que justifican su precio

A continuación, se mencionarán las distintas características que hacen valioso al iPhone 11:

Rendimiento y procesador

El iPhone 11 cuenta con el potente chip A13 Bionic, sistema de cámaras dual, pantalla Liquid Retina HD y diseño elegante en vidrio y aluminio. Este procesador garantiza fluidez en aplicaciones exigentes y multitarea.

El chip A13 Bionic tiene seis núcleos, dos de alto rendimiento y cuatro de bajo consumo, además de cuatro núcleos gráficos y ocho núcleos Neural Engine, resultando en un smartphone que se desenvuelve perfectamente en navegación web, contenidos multimedia y juegos.

Sistema de cámara

La cámara del iPhone 11 es excelente para su época, con un sistema de lentes duales de 12 MP compuesto por gran angular y ultra gran angular, ofreciendo modo nocturno que mejora significativamente las fotos en condiciones de poca luz y grabación de videos en 4K con gran estabilidad.

Tiene dos cámaras traseras de 12 megapíxeles, una gran angular, y gracias a la tecnología Night Mode, las fotos son nítidas y de calidad incluso en condiciones de poca iluminación.

Pantalla y diseño

Este celular cuenta con una pantalla Liquid Retina HD de 6.1 pulgadas, LCD Multi-Touch sin marco con tecnología IPS, ofreciendo resolución de 1792 x 828 píxeles a 326 ppi. Esta pantalla tiene resolución de 1792×828 píxeles, con colores vibrantes y excelente visibilidad bajo luz solar gracias a la tecnología True Tone y luminosidad máxima de 625 nits.

¿Qué ventajas tiene adquirir este producto de forma virtual?

Comprar este celular de forma virtual y en tiendas reconocidas puede presentar algunas ventajas. Las más importantes son:

● Créditos y pagos quincenales: algunos comercios otorgan distintas financiaciones. Puedes diferir la compra en plazos accesibles sin trámites complicados, ideal si prefieres no desembolsar todo de una vez.

● Opciones omnicanal: elige lugares que permitan compras en línea y recibes a domicilio o recoges en tienda. Si prefieres ver el equipo antes, puedes verificar disponibilidad en sucursal.

● Garantía y soporte: recibes garantía del fabricante y la posibilidad de sumar garantía extendida/protección en tienda para cubrir fallas posteriores.

● Inventario verificado: equipos liberados para usar con la mayoría de operadoras y con accesorios originales en caja.

● Promociones y descuentos estacionales: durante campañas (como Buen Fin u otras) suelen aparecer precios especiales o meses sin intereses con tarjetas participantes.

El iPhone 11 es un celular que mantiene relevancia aún en 2025 gracias a su construcción sólida y especificaciones que siguen siendo competitivas. Apple diseñó el iPhone 11 con enfoque en sostenibilidad, utilizando vidrio reciclable y aluminio 100% reciclado en su estructura, reduciendo el impacto ambiental de fabricación.

Ahora que ya sabes cuánto cuesta un iPhone 11, al evaluar tu compra, considera factores como capacidad de almacenamiento, uso principal del dispositivo y presupuesto disponible. Este teléfono representa una inversión inteligente para usuarios que priorizan confiabilidad, ecosistema Apple y valor a largo plazo sin necesidad de las características más avanzadas de modelos recientes.