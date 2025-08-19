Creadores de Contenido en Costa Rica ya cuentan con apoyo oficial para potenciar transmisiones en TikTok LIVE

Los usuarios que forman parte de una agencia TikTok LIVE pueden acceder a ventajas diseñadas para apoyar su crecimiento.

Por Revista Summa

TikTok ha fortalecido en Costa Rica su programa oficial de TikTok LIVE, ofreciendo a los creadores de contenido la oportunidad de transmitir con respaldo y acompañamiento a través de agencias autorizadas.

Este modelo de trabajo busca facilitar herramientas, capacitaciones y orientación directa, permitiendo que los usuarios que ya realizan transmisiones en vivo tengan acceso a beneficios adicionales dentro de la plataforma.

En el país, DJ Publicity participa como parte del programa junto con TikTok, brindando a los creadores un acompañamiento más cercano y enfocado en su desarrollo.

Beneficios para los creadores

Los usuarios que forman parte de una agencia TikTok LIVE pueden acceder a ventajas diseñadas para apoyar su crecimiento, entre ellas:

· Capacitaciones exclusivas con TikTok, donde reciben guías y buenas prácticas directamente del equipo de la plataforma.

· Revisión de métricas y orientación personalizada, que les permite comprender mejor el desempeño de sus transmisiones.

· Acceso a retos oficiales, que promueven la constancia y el desarrollo de hábitos positivos en las transmisiones.

· Posibilidad de ser seleccionados para eventos presenciales organizados por TikTok en la región, una experiencia única de aprendizaje y conexión con otros creadores.

· Soporte cercano y acompañamiento continuo, respetando siempre la independencia del creador sobre su cuenta, su contenido y sus ingresos.

· Lo mejor es que, como parte de DJ Publicity, no retenemos ni un colón de tus ingresos. Todo lo que ganés en tus transmisiones es tuyo. Nuestro trabajo es asesorarte para que esos ingresos puedan crecer cada mes.

· Libertad total del creador: la cuenta, el contenido y los ingresos siguen siendo 100% del usuario.

Una oportunidad para la comunidad

“Lo más valioso es que los creadores no están solos. Ahora cuentan con una red de apoyo que les permite profesionalizar sus transmisiones, mantener su estilo propio y acceder a recursos que antes no estaban disponibles en el país”, explicó David Jiménez Soto, de DJ Publicity.

¿Cómo unirse?

Las personas interesadas en conocer más sobre el programa y las oportunidades disponibles pueden aplicar en el siguiente enlace: https://www.tiktok.com/t/ZMSQRq3AB/