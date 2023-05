CPS Logistics adapta su estrategia a la par de la ‘supply chain’

Con una fuerte inversión tecnológica, CPS Logistics ha logrado hacer más eficiente los procesos logísticos y servir con estándares internacionales a la gran, mediana y pequeña empresa.

Por Luis Enrique Morán

El reconocido freight forwarder, CPS Logistics mueve su estrategia a la par de la diversificación que está experimentando la cadena de suministro mundial ante las contracciones de China y el protagonismo que están ganando India y Vietnam; capitaliza el fuerte movimiento hacia el nearshoring logístico impulsado también en América del Norte (Canadá, Estados Unidos y México) y saca músculo de su capacidad instalada con su hub de distribución en Miami.

El grupo de origen guatemalteco se anotó otro tanto por estar a la vanguardia de las normativas que integran la gobernanza local, regional e internacional. CPS Logistics es pionero en Guatemala como Operador Económico Autorizado (OEA), el pasado 17 de abril, la Superintendencia de Administración Tributaria SAT y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de América CBP (por sus siglas en inglés), firmaron un Arreglo de Reconocimiento Mutuo ARM sobre la figura del Operador Económico Autorizado OEA y CTPAT (Asociación de Aduanas y Comercio contra el Terrorismo) de CBP. Este ARM da a los protagonistas de la cadena logística beneficios en temas de agilización, facilitación de despacho de mercancías y reducción de verificaciones por cumplir con los estándares de seguridad y transparencia en su operación.

Su enfoque es ganar mayor provecho de los vientos a favor del nearshoring logístico, consolidando sus 34 años en América Central y Miami, decir presente en tres nuevos mercados: Ecuador, Uruguay y Paraguay; su expertise le permite brindar respuesta y asesoría en cualquier parte del mundo con tiempos récord, cumpliendo con tiempos de zarpe y entrega.

“Durante la pandemia, crecimos en tres meses lo que teníamos proyectado crecer en cinco años. Nuestro grupo está listo para hacerle frente al crecimiento, enfocados en fortalecer nuestra presencia en toda la región”, sustenta Rodrigo Cordón Gándara, CEO de CPS Logistics.

Plataformas business-to-consumer (B2C)

CPS Logistics cuenta con plataformas de LastMile, debido a eso, apuesta por una accesibilidad más universal al e-commerce local, regional e internacional, no solamente para un grupo selecto.

Así, se consolida también como un aliado estratégico de los pequeños y medianos emprendedores, a quienes les facilita desarrollar las exportaciones y la accesibilidad a los mercados globales, de manera tal que puedan introducir sus productos en los centros de fulfillment de los grandes operadores, como Amazon. Para dichas operaciones cuenta con su hub en Miami.

Su presencia y operatividad en Miami le posiciona con gran ventaja, de acuerdo a la sustentación de su Strategy Manager, Pedro Cordón: “Muchos competidores hacen tercerización del servicio, nosotros asumimos el compromiso sin intermediarios, lo cual da como resultado atención personalizada y trazabilidad”. Detalla que en Miami recibe, consolida y despacha 1.500 teus anuales para la región.

CPS Logistics tiene la cobertura y capacidad para mover carga de todo el mundo hacia América Central y viceversa, pues es parte de varios networks, entre ellos, la Universal Freight Organisation (UFO) y la World Cargo Alliance Network (WCA); además de ser partner de agentes precalificados, incluyendo la representación de Hitachi, uno de los freight forwarders asiáticos más grandes, con más de 200 oficinas en todo ese continente. De igual manera, CPS Logistics tiene abierta una línea de comercio entre España y América Central, gracias a otra alianza estratégica con un socio europeo.

Aunado a eso, cuenta con una plataforma propia CPSone, la cual provee herramientas para que los usuarios tengan visibilidad, trazabilidad y la opción de cotizar e interactuar.

Un holding exitoso

CPS Logistics integra un conglomerado de empresas propias. Opera bajo el modelo denominado squad, grupo multidisciplinario que atiende las necesidades de cada cliente de manera personalizada.

En Guatemala, es el número uno en importación de carga aérea y busca replicar ese éxito. Todas las semanas cuenta con una serie de contenedores consolidados para la región y tiene un grupo aguerrido en búsqueda constante de los precios más competitivos del mercado para trasladarlo a los clientes, a manera de que ese beneficio aporte a ambas partes.

En consonancia con las nuevas tendencias, se pone de acuerdo para el bien común:

“Buscamos construir relaciones de largo plazo y no relaciones transaccionales. En el tema logístico hay que evolucionar de la mentalidad antigua a la mentalidad emergente, que es la colaborativa. ¡Es todo un change of mindset! No te voy a vender para ganar centavos, sino que te voy a asesorar sobre lo que más te conviene”, puntualizó Cordón.

Datos validadores de CPS Logistics

● Es parte de las 10 principales empresas de la región especializadas en transporte y logística, con alcance global.

● Operador Económico Autorizado (OEA) por SAT en Guatemala como freigth forwarder y courier.

● +35.000 envíos al año.

● +450.000 entregas de última milla anuales.

● +50.000 declaraciones aduanales al año.

● 250 colaboradores en la región.