Covid 19: Mitos y realidades sobre el Coronavirus

Es importante tener en cuenta que la cantidad de virus vivos disminuye con el tiempo en las superficies.

Por Revista Summa

Cuando se trata de lidiar con COVID-19, sabemos que hay varias medidas que han sido sugeridas o incluso obligadas por los oficiales de salud y gobierno, con el propósito de combatir un mayor contagión. Mientras la pelea contra el COVID-19 continúa, más información emerge y surgen nuevas preguntas diariamente, y es importante entender qué es lo verdadero y qué no lo es. Para ayudar a disipar la información errónea, Cleveland Clinic ha dedicado varios artículos para consumo público sobre cosas de las que debes de haber escuchado aunque no sean necesariamente verdad. Aquí hay algunos ejemplos:

Uso del alcohol como desinfectante

Hay varias recetas para sanitizante hecho en casa que emergen en respuesta de la necesidad de desinfectante, en el cual se utiliza alcohol. Cuando se trata de alcohol solo, debe ser al menos 70% de alcohol para que sea efectivo. Utilizar cosas como vodka, por el otro lado, no se recomienda ya que contiene solamente el 20-30% en la mayoría de casos.

Coronavirus en la suela de tus zapatos

Investigadores en Wuhan, China, realizaron análisis en varias superficies al interior de un hospital en el que se habían atendido pacientes de COVID-19 y encontraron material genético del virus en la mitad de las muestras que tomaron de los zapatos del personal del hospital. A pesar de estos descubrimientos, no se sabe si había suficiente del virus, o si era lo suficientemente estable, para ser infeccioso y ocasionar la enfermedad si alguien tuviera contacto con ellas. Dado que el virus se transmite principalmente a través de gotas provenientes del contacto de persona-a-persona, solo podría causar una infección si tocas esa superficie directamente y luego te tocas la cara. Se recomienda limpiar los zapatos después de usarlos y evitar usar los mismos zapatos dentro de la casa.

Coronavirus en superficies

Los virus no pueden sobrevivir de forma independiente – un virus se propaga al invadir un huésped vivo y reproducirse. El virus vivo puede sobrevivir entre tres horas y siete días, dependiendo del material sobre el que aterrice. Aquí hay algunos ejemplos:

 Vidrio – 5 días

 Madera – 4 días

 Plástico y acero inoxidable – 3 días

 Cartulina – 24 horas

 Superficies de cobre – 4 horas

Es importante tener en cuenta que la cantidad de virus vivos disminuye con el tiempo en las superficies. La detección del virus en una superficie no significa necesariamente que pueda enfermar a alguien.

Tomar jugo de limón para matar al virus

Hay una gran cantidad de virus diferentes y algunos pueden ser más o menos susceptibles a la acidez que otros. Un estudio basado en los niveles de pH encontró que el virus puede, de hecho, sobrevivir en entornos ácidos. El jugo de limón es solo un fluido ácido y el virus ha demostrado ser viable abajo de un pH de tres, que es justo en el que el jugo de limón estaría en la escala del pH.

Por lo tanto, hacer gárgaras o beber jugo de limón o agua no será útil para matar el coronavirus. No puede cambiar el nivel de pH de su cuerpo simplemente comiendo o bebiendo algo.

Vacunarse contra la Neumonía para protegerse del virus.

Una vacuna contra la neumonía puede ayudarlo a protegerse contra la gripe y otros tipos de virus, pero no contra el coronavirus, que puede causar neumonía por sí solo. Aún así se recomienda vacunarse contra la neumonía como medida de precaución, específicamente para personas de 65 años o más, de 19 a 64 años que fuman, aquellos que tienen un mayor riesgo de ciertas enfermedades (diabetes, enfermedades cardíacas, pulmonares y hepáticas crónicas) y también aquellos con sistemas inmunes deteriorados.

Mascotas & Coronavirus

Una de las principales preocupaciones de las personas con mascotas es si el coronavirus puede transmitirse o no a sus compañeros. El coronavirus canino y felino existe, pero no son lo mismo que el COVID-19 que puede afectar a los humanos. Bajo ninguna circunstancia debe tomar medicamentos recetados a su mascota. Tampoco hay evidencia de que los animales de compañía, los animales importados o los productos animales puedan propagar COVID-19. Si usted o un ser querido tiene síntomas de COVID-19, se recomienda tener precaución y mantenerse alejado de su mascota.

Otros mitos

Para abordar otras teorías y mitos que han circulado debido al coronavirus, Cleveland Clinic ha identificado otras creencias comunes pero no comprobadas de métodos que pueden detener el virus:

 El aire caliente o los climas húmedos no pueden matar o proteger a alguien del virus: el aire caliente o el clima no afectan la infecciosidad del virus.

 Los mosquitos no pueden transmitir el coronavirus: COVID-19 es un virus respiratorio, por lo tanto, si bien los mosquitos pueden transmitir la enfermedad al chupar sangre de alguien y transferirla a otra persona (como el Nilo Occidental o la malaria), este virus no permanece en el torrente sanguíneo por mucho tiempo , entonces no hay amenaza.

 Las personas mayores no son las únicas en riesgo de contraer COVID-19: los adultos más jóvenes pueden infectarse y experimentar una infección grave. Hay mucha evidencia en todo el mundo de adultos jóvenes de 20, 30 y 40 años que dan positivo y experimentan síntomas graves y, en algunos casos, la muerte.