Costarricenses podrán participar en sorteo de400 becas para estudiar inglés en Irlanda

Esta es la tercera vez que el programa incorpora la opción para las y los costarricenses.

Por Revista Summa

Las y los costarricenses que siempre han soñado con aprender inglés en el extranjero podrán participar del sorteo de 400 becas #BeNED para estudiar durante 6 meses en una reconocida escuela de idiomas en Irlanda.

Se trata de NED College, institución que ofrece 40 becas completas (del 100%), y 360 becas parciales con descuentos del 30%, 40% y 50% para estudiantes de América Latina. Esto representa 100 becas más que en su última edición del 2023.

David Russel, director de NED College, invitó a los ticos a participar. «Prepárense para una experiencia increíble de enseñanza de calidad e inmersión en la cultura irlandesa. Estamos ansiosos por recibirlos en NED College, donde buscamos que la experiencia de estudiar en el extranjero sea accesible para más personas».

Para participar, los interesados ya pueden anotar sus datos en el formulario de pre-inscripción: https://studyinireland.ned.ie/preregister-sp, así los colaboradores de NED College se pondrán en contacto y les asesorarán sobre el proceso para obtener una beca.

A partir del 22 de julio y hasta el 7 de agosto, se habilitará el formulario definitivo de inscripción. Las personas podrán inscribirse, pagar un ticket de inscripción de €20 (veinte euros), que será su boleto en el sorteo de las becas completas. Con ese ticket, también podrán realizar un examen el 10 de agosto para participar en el otorgamiento de las otras 360 becas. El examen mide sus conocimientos en gramática, curiosidades sobre Irlanda e información sobre NED College, y no es necesario tener un alto nivel de inglés.

Los participantes tendrán un tiempo de 6 horas y solo 1 intento para responder la prueba una vez que la abran el 10 de agosto, a las 8 am hora de Centroamérica. Las personas podrán comprobar su calificación de forma inmediata tras completar la prueba, y así acceder al porcentaje de descuento (tipo de beca) obtenido de acuerdo con la cantidad de respuestas correctas.

Las becas del 100% se otorgan a través de un sorteo en línea el 15 de agosto. Además, todos los inscritos que paguen el ticket tendrán acceso a un curso en línea de inglés, proporcionando una vista previa de lo que es ser un estudiante en Irlanda.

Fechas importantes:

● Inscripciones: del 22 de julio al 7 de agosto.

● Examen en línea: 10 de agosto.

● Sorteo de Becas del 100%: 15 de agosto, en vivo en YouTube de NED College.

Las becas no contemplan el costo de la matrícula (€250), y gastos como pago de la visa; acreditación de fondos financieros; traslados por aire y tierra; hospedaje; alimentación; pasaporte; exámenes; u otros gastos de carácter personal.

Además, debido a que es una cantidad limitada de becas parciales, solo las primeras 360 personas que abonen la matrícula de €250 al curso de inglés, garantizarán su beca. Por eso es indispensable que tras hacer el examen y obtener la beca, se pague la matrícula para resguardar su espacio porque, de acuerdo con la experiencia, en cada edición, se inscriben más de 3 mil personas.

Las personas con becas parciales tendrán 8 meses de plazo para pagar el valor restante del curso desde la fecha en la que fue adjudicada la beca. El curso se realizará en 2025.

Quienes obtengan el curso y cumplan los requisitos del gobierno irlandés, accederán a una visa válida por 8 meses, por lo que aparte de estudiar, los postulantes podrán trabajar medio tiempo en el país y transitar por toda la Unión Europea legalmente.

Requisitos para participar por una beca #BeNED:

● Tener ciudadanía brasileña, costarricense, argentina, uruguaya, paraguaya, chilena, mexicana, panameña, salvadoreña, guatemalteca, o nicaragüense.

● Tener 18 años o más a la fecha de viajar;

● No tener restricciones de entrada en Europa;

● No tener vínculos familiares directos o indirectos con socios y/o directores de NED College o con sus empleados;

● No estar inscrito, ni ser un estudiante actual en NED College. Incluyendo estudiantes internacionales y estudiantes en renovación de visa.

● No pertenecer a países que requieren de una visa de entrada a Irlanda.

Testimonios de estudiantes ticos que han recibido becas de NED College:

«Me convertí en estudiante de NED a través del programa BeNED, donde obtuve una beca del 40%. Cuando recibí el resultado, tuve una mezcla de emociones, muy feliz y agradecida a Dios, porque sabía que era el inicio de la realización de un sueño: estudiar y vivir en el extranjero.» Laisha Hidalgo – Costa Rica

«Encontré el enlace del sitio del programa en las redes sociales, hice todo el proceso. Días después, seguí en vivo el sorteo de las becas del 100% y quedé en shock cuando escuché mi nombre. Fue una sensación de emoción y muchos sentimientos.» José Tomas – Costa Rica

«La infraestructura de NED es muy buena, cada día aprendo algo nuevo. Mi profesor es maravilloso, pues no solo aprendo sobre inglés, sino también curiosidades sobre los países, además de tener compañeros de clase de diversas partes del mundo.» Pamela Hernández – Costa Rica