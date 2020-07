Costarricenses podrán beneficiarse con la segunda fase del programa de becas y aplicar a cursos y/o certificaciones gratuitas

Durante el primer mes, costarricenses culminaron primeros cursos y certificaciones, invirtiendo más de 66,000 horas en capacitación mediante la plataforma.

Por Revista Summa

Personas en condición de desempleo y que hayan terminado la secundaria están invitadas a aplicar al Programa de Becas Coursera. Se trata de la reconocida plataforma de aprendizaje en línea, con cursos impartidos por universidades internacionales y aliados de la industria. Entre sus beneficios está certificarse en áreas de mayor demanda laboral, o refrescar conocimientos para aplicar a otros perfiles profesionales.

La nueva fase de este programa abre la oportunidad a personas que no necesariamente aplicaron al Bono Proteger.

Estos cursos son 100% en línea y 100% gratuitos, y no necesariamente requieren experiencia en áreas de tecnología para aprender nuevas habilidades. Este programa se desarrolla gracias a la alianza de la empresa con el Gobierno de Costa Rica.

Marilyne Vargas, es una de las personas que inicialmente se benefició con este programa y, tras finalizar el curso Introducción al Mercado, mencionó que: “debido a la pandemia y a la crisis que se está generando a nivel mundial, y más que todo en el sector de turismo, tomamos la decisión de emprender. Este curso me ayudó a tomar decisiones para llevar a cabo con éxito nuestra pequeña empresa”.

La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), aliado de Coursera en Costa Rica, construyó más de 50 rutas de aprendizaje, analizando los perfiles de mayor demanda laboral en el país. De esta forma, las personas se capacitan y certifican en áreas que las empresas buscan actualmente, tanto en español como en inglés.

“Es fundamental que las personas tengan un compromiso real con la plataforma y dediquen al menos 8 horas por semana a estudiar. La educación en línea es hoy una realidad y una necesidad, y tenemos la oportunidad de aprender nuevas habilidades, complementar el conocimiento y la experiencia con nuevas certificaciones, formarse en habilidades estratégicas y tecnológicas,” mencionó Paola Bulgarelli, Gerente de Proyectos Estratégicos de Clima de Inversión de CINDE.

“En el programa tenemos estudiantes universitarios, guías turísticos, personas que durante años se dedicaron a la agricultura, profesionales e incluso, personas que no sabían nada de tecnología o de cualquier otra área en la que se están desarrollando. El objetivo del programa es brindar a todos ellos herramientas claves para su crecimiento personal y para mejorar su perfil de empleabilidad” añadió Bulgarelli.

Las personas interesadas en aplicar a uno de los cursos en línea deberán hacer su solicitud por medio de la dirección habilidades.cinde.org/becas. Las becas se asignarán el 5 de agosto a las personas que resulten beneficiadas según la disponibilidad de becas.

Mauricio Carmiol, beneficiario del programa, ya completó su primer curso en la plataforma y comenta que esta oportunidad le ha abierto los ojos para experimentar en áreas fuera de su zona de confort: “este curso me ayudó a abrir aún más mis horizontes, me ayudó a mejorar mi vida. Aprendí muchos conceptos que tenía en el aire y no pensé que fuesen parte de una profesión, aparte de permitirme ver las situaciones y problemas desde una perspectiva distinta y constructiva.”

La Ministra de Trabajo, Geaninna Dinarte expresó que “tenemos claridad de que nuestra responsabilidad no es solamente otorgar un auxilio económico para las personas afectadas laboralmente por la COVID-19, sino aportar una solución más integral para las personas beneficiarias, en esa línea, ofrecemos la posibilidad de que las personas puedan mejorar su perfil ocupacional, con las becas de Coursera, de manera que puedan estar disponibles para optar por la oferta laboral que hay en el país”.

Agregó que “hoy vemos los primeros resultados con personas que no solo han mejorado su perfil de empleabilidad, sino que han buscado soluciones a su situación económica en el emprendimiento gracias al conocimiento adquirido con estos cursos”.

La ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez Figueres comentó que: “El fortalecimiento de habilidades y conocimientos es, sin lugar a duda, un elemento esencial para que el capital humano costarricense continúe siendo el principal distintivo de nuestra oferta de valor. Por ello, recibimos con alegría y orgullo los primeros testimonios de personas que se han visto beneficiadas por las becas. Asimismo, instamos vehementemente a las personas a aplicar para las becas y a potenciar sus posibilidades de empleabilidad mediante capacitaciones de calidad, gratuitas y en línea. Desde el Gobierno reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando arduamente en generar las condiciones y herramientas necesarias para facilitar a los costarricenses su reinserción en la economía laboral.”

El proyecto involucrará también a empresas que tengan procesos de reclutamiento activos durante los siguientes meses, y les interese conocer sobre los egresados de este programa, mejorando las posibilidades de contratación de quienes aprovechen los cursos en línea.BECAS