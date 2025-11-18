Costarricenses escogen turismo local para sus vacaciones de fin de año

Para la temporada vacacional de fin de año en Costa Rica, el 50%1 de todas las búsquedas domésticas en Airbnb son realizadas por grupos2, y el casi el 30% por familias.

Por Revista Summa

Diciembre es el mes para compartir con nuestros seres queridos y tomar un descanso para terminar el año. Para este 2025, en las preferencias de viaje de los costarricenses se evidencia el deseo de disfrutar en familia, quienes buscan destinos dentro del país para sus vacaciones.

De acuerdo con datos internos de Airbnb para finales de 2025 e inicios de 2026, en Costa Rica, el 50% de todas las búsquedas domésticas en Airbnb son realizadas por grupos, y el casi el 30% por familias, demostrando el interés del tico en disfrutar de las vacaciones dentro del país e impulsar el turismo local.

En cuanto a las reservas, casi la mitad de los grupos planea una estadía de entre 2 y 6 noches, mientras que entre las familias, este porcentaje alcanza el 40% para estancias de la misma duración4.

“En Airbnb, estamos comprometidos con promover un turismo más inclusivo y sostenible. Nos alegra ver cómo cada vez más Ticos eligen explorar nuevas regiones de nuestro propio país, ayudando así a diversificar la economía turística y que más comunidades puedan beneficiarse del turismo local.” comentó Carlos Muñoz, Director de Políticas Públicas de Airbnb Centroamérica y el Caribe.

La tendencia para fin de año son los viajes de costarricenses en grupo o en familia. Los adultos mayores también buscan celebrar el fin e inicio de año vacacionando, según datos internos de Airbnb. Del porcentaje de búsquedas correspondientes a ticos mayores de 60 años, casi el 40%5 considera el turismo local. Los adultos mayores optan por vacaciones más cortas, con más del 45% buscando estadías de menos de una semana.