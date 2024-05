Costarricenses atraídos por destinos fuera del país, toman pocas medidas recomendadas para viajar

Según el ICT julio, setiembre y diciembre son los meses que más viajan los costarricenses.

Por Revista Summa

Llega una temporada donde los costarricenses se ven muy atraídos por viajar a destinos fuera del país. Según el ICT los meses que más se reportan salidas son los de julio, setiembre y diciembre. Sin embargo, pese a que las ganas de viajar son muchas y se hace una inversión, aún son poco los ticos que hacen caso a las medidas recomendadas para viajar.

Ante este panorama, Sagicor hace un llamado a la prevención y protección, para así garantizar el bienestar del viajero y su entorno cercano.

Sebastián Pachano, gerente de mercadeo de la Aseguradora Sagicor comenta que “antes de salir del país siempre hay que asegurarse de cumplir con algunas recomendaciones que para unos serán evidente, como para otros no tanto, pero que ayudarán a disfrutar al máximo el viaje”.

La primera recomendación es la maleta. Se debe considerar no viajar con exceso de equipaje. Se deben seleccionar las prendas a usar y que combinen entre sí, incluir calzado cómodo y artículos de cuidado personal.

Antes de armar la maleta se aconseja revisar el clima del lugar o lugares a visitar, de esa manera

puede colocar opciones para el clima que se espera.

Otro punto es revisar que el pasaporte este en orden. En muchos países exigen que su vigencia sea superior a los seis meses, algo que podría suponer un contratiempo importante a la hora de renovarlo si es un momento del año con alta demanda.

El siguiente aspecto es la visa. Se debe comprobar si al país o países que viajas requieren o no de este documento. En caso de requerirlo, se debe averiguar los requisitos que solicitan y el tiempo en que tardan brindándolo.

Un aspecto que en la actualidad se vuelve importante para los viajeros es la comunicación. Existen dispositivos que brindan conexión a internet que los puedes conseguir desde el país de origen o puedes investigar como adquirir un SIM local que sea compatible con tu celular.

En algunos bancos solicitan notificarles la salida para el uso de tarjetas. Se aconseja consultar con el banco y el proceso a realizar, para evitar cancelación o bloqueo en el extranjero. Esto, porque muchos países en el mundo ya el pagar con dinero físico no es posible o no es del todo aceptado.

“Uno de los puntos más importantes a la hora de viajar es la salud. Parece increíble, pero es el más olvidado. Las personas se enfocan tanto en relajarse, entretenerse y divertirse, que no consideran que en el viaje se pueden enfermar, tener un dolor de muela, ocupar medicamentos, tener que regresar anticipadamente y al no contar con un seguro que les apoye en esta situación, pueden incurrir en un alto gasto que no tendrán como enfrentar y endeudarse. Por eso, siempre que se viaje hay que considerar un Seguro de Viajes”, agregó Pachano.

Según el experto, es importante de verificar las coberturas. Además, garantizar que no te cobren deducible para que no tengas un gasto adicional al pago del seguro y que la aseguradora pague directamente al proveedor médico y de esta manera no tengas que esperar por el rembolso.

Finalmente, se recomienda que el seguro de viajes tenga cobertura mundial y atención 24/7.