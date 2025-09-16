Costarricenses ahorran poco, pero “Ahorro hormiga” abre la puerta a la independencia financiera

Davivienda destaca tres momentos claves para convertir pequeños gastos en ahorro.

Por Revista Summa

La independencia ya no se mide únicamente en términos políticos o territoriales. En tiempos de inflación, cambios económicos y nuevas dinámicas de consumo, los costarricenses se enfrentan a un reto silencioso pero decisivo: alcanzar su independencia financiera.

Según la Encuesta Financiera a Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), publicada en el 2023, registra que apenas el 16,4% de los hogares percibe que puede ahorrar, y un 34,9% reconoce que sus ingresos no alcanzan ni para cubrir los gastos básicos. Este panorama obliga a repensar la manera en que se entiende el ahorro: más que una opción, hoy se vuelve un acto de libertad.

Para Davivienda, la clave está en un hábito sencillo pero transformador: el “Ahorro hormiga”, que ahora se reinventa como una práctica moderna apoyada en la conciencia de consumo responsable.

“En Davivienda creemos que el Ahorro Hormiga no es una moda ni un consejo aislado, es una forma práctica de construir independencia financiera en la vida cotidiana. Cada decisión cuenta, desde elegir consumir con más conciencia hasta programar un ahorro automático en una aplicación bancaria. Son pasos pequeños que, con el tiempo, liberan a las personas y les permiten proyectarse a futuro con tranquilidad. Al final, el ahorro hace del mundo, que es nuestra casa, un lugar más próspero e influyente”, señaló Marco Agüero, gerente de Relaciones Públicas de Davivienda Costa Rica.

Tres claves para identificar momentos de Ahorro hormiga

Cuando un gasto es por impulso: si algo no estaba planeado y se compra solo “porque sí”, ese monto puede dirigirse al ahorro.

si algo no estaba planeado y se compra solo “porque sí”, ese monto puede dirigirse al ahorro. Cuando hay un gasto recurrente no esencial: cafés, snacks o aplicaciones poco utilizadas, por ejemplo, son oportunidades de convertir consumo en independencia financiera.

cafés, snacks o aplicaciones poco utilizadas, por ejemplo, son oportunidades de convertir consumo en independencia financiera. Cuando se recibe un ingreso extra: desde un pago adicional hasta un reembolso, destinar una parte directamente al ahorro evita que el dinero “se evapore”.

Más que reducir gastos, el ahorro hormiga invita a dar valor a cada colón: destinarlo no solo a cubrir necesidades inmediatas, sino a fortalecer proyectos de vida como una vivienda, la educación de los hijos o un fondo para emergencias.

“La independencia financiera facilita la vida de las personas, abre oportunidades y ofrece la tranquilidad de poder elegir sin estar atados a deudas o incertidumbres. Ese es el verdadero sentido de hablar de independencia en este septiembre: construir libertad desde nuestras finanzas personales”, agregó Agüero.

Davivienda invita a la población a conocer más sobre “Ahorro hormiga”, viendo ahorro: no como un sacrificio, sino como una estrategia moderna para que cada persona, sin importar su nivel de ingresos, pueda alcanzar independencia financiera y celebrar la libertad en todas sus dimensiones.