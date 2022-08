Costarricense destaca entre los 10 Elites marketeros más efectivos de Latinoamérica

Los 10 Elites marketeros más efectivos, nació de una investigación sobre la edición 2021 de los Effie Awards Latin America.

Por Revista Summa

Dueñas del Volante fue la campaña que destacó a Jazmín Durán Cortés, Gerente de Mercadeo Regional Postventa de Grupo Q como una de las 10 marketeros más efectivos de Latinoamérica.

La tica ganó el Effie Oro en la categoría Marketing Estacional por varios aspectos destacados de la campaña como los resultados positivos, crecimiento, impacto social; entre otros. Éste es un reconocimiento a los profesionales que contribuyen a impulsar la industria con las mejores prácticas del marketing y la comunicación, dado por Marketers by latina: en el caso de la Gerente de Mercadeo Regional Postventa de Grupo Q fue galardonada en la 6ta posición en la categoría de “Crema MKT”.

“Estar donde me encuentro hoy no ha sido fácil…Más que un premio para mí, es para mi familia que siempre me han apoyado y entendido que soy la jefa de mi hogar y proveedora… mi éxito es el de mi familia también”, comentó.

Jazmín tiene tres años de desarrollarse en la industria automotriz, en un camino que –reconoce-ha estado llenos de retos y mucho aprendizaje. “A pesar que es una industria en la cual no había trabajado, no es nuevo para mí a nivel laboral ya que he desarrollado mi carrera profesional en industrias como de la construcción (cemento y pintura), y esto me ha permitido demostrar que una mujer no es el famoso “sexo débil” sino más bien una aliada para que las estrategias salgan mejor”.

Dos grandes retos: Gerente de Mercadeo Regional y la maternidad

Hace siete años, Jazmín se convirtió en mamá de una niña y desde entonces ha tenido que ingeniársela para combinar su rol de ejercer una jefatura regional y sacar además adelante a su hija. “Sin lugar a duda no ha sido fácil, pero desde que mi hija tenía 2 añitos he trabajado en puestos regionales, a pesar que cree uno que ya está acostumbrada a que su mamá pase la mayor parte del tiempo en otro país; cada despedida se hace difícil y de verdad que dejo la mitad de mi en CR en cada viaje”.

Emma, -su hija- se ha tenido que adaptar a sus extensas jornadas de trabajo y a múltiples reuniones; sin embargo, y aunque hay momentos de “frustración”, la Gerente de Mercadeo Regional de Postventa de Grupo Q ha utilizado la creatividad para tratar de estar presente, aunque sea de manera virtual en momentos importantes para su hija. “Sin lugar a duda la transparencia y tomarla en cuenta en todos los proyectos ha permitido que ella viva también mi parte profesional, es una compañera más de trabajo; cuando llego a otro país de trabajo le enseño la habitación en donde voy y otros detalles… Nuestra relación de mamá e hija está basada en la comunicación”.