Costarricense Carlomagno Araya es nominado a Latin Grammy 2024

Carlomagno Araya vuelve a sumar sus logros a la historia de la música en Costa Rica con estas nominaciones.

Por Revista Summa

Con una multifacética carrera profesional en el ámbito nacional e internacional, llena de reconocimientos académicos y profesionales, Carlomagno Araya, fue anunciado hoy como uno de los cinco nominados en la categoría Mejor Álbum de Música Instrumental por parte de la Academia Latina de la Grabación marcando una histórica presencia de Costa Rica en el máximo galardón de la música latina, siendo la primera vez que se obtiene una nominación en dicha categoría.

La gran noticia llega de la mano de la producción “Claude Bolling Goes latin: Suite for Flute and Latin Music Ensemble”, un disco hecho en Costa Rica producido y arreglado por Carlomagno en su estudio personal DRUMIT STUDIO junto al extraordinario flautista puertorriqueño José Valentino, Mezclado por el extraordinario ingeniero Eduardo Martínez de Venezuela y masterizado por Eduardo “Gualo” Jaramillo en Miami. También, el elenco de músicos involucrados incluye a Jorge Glem, Ernesto Laya, Eduardo Montero, Jamie Ousley y Ramses Araya.

Celebrando el 50 aniversario del lanzamiento del álbum original de 1975, «Claude Bolling Goes Latin: Suite for Flute & Latin Music Ensemble» presenta un homenaje vibrante con arreglos creativos de la obra «Suite for Flute and Jazz Piano Trio» de Claude Bolling. Este proyecto rinde homenaje al legado perdurable de la fusión de música clásica y jazz de Bolling, integrando ingeniosamente ritmos folclóricos iberoamericanos, América Central, América del Sur y del Caribe. Esta combinación única impulsa las composiciones originales hacia un rico viaje auditivo y multicultural.

Carlomagno Araya vuelve a sumar sus logros a la historia de la música en Costa Rica con estas nominaciones, después que bajo su dirección el Jazz Orchestra ganara el primer lugar en la rigurosa competencia Next Generation Jazz Competition (College Division) del famoso Monterey Jazz Festival en California USA en 2019. También, ese mismo año le fue ganador del «Premio Nacional en Música 2019 en la Categoría de Dirección» Además de una mención honorifica por parte de la revista Forbes como uno de los 25 centroamericanos más creativos del 2019.

Radicado en Costa Rica desde el año 2016 para servir como académico catedrático en la escuela de música de la UNA (Heredia), después de vivir 25 anos en USA haciendo carrera profesional y académica que culmino con un Doctorado en Estudios de Jazz de la Frost School of Music de la Universidad de Miami en Fl, USA, Carlomagno ha logrado una enorme contribución fundando y desarrollando el JAZZ ORCHESTRA (actualmente conocida como COSTA RICA JAZZ ORCHESTRA). Este tipo de logros han llevado a soñar en grande el crecimiento del jazz y su formato de “Big Band” en Costa Rica, logrando niveles de profesionalismo comparables a los ámbitos globales mas exigentes en las nuevas generaciones de músicos nacionales.

En 2019, Carlomagno fue reconocido por la revista Forbes como una de las 25 personalidades más creativas dentro de la región centroamericana. En el mismo año, el gobierno de Costa Rica le otorgó el «Premio Nacional de Música Carlos Enrique Vargas en Dirección Musical», el premio más prestigioso otorgado a un artista en su país natal.

Carlo ha hecho una contribución pedagógica esencial como artista invitado y clínico, compartiendo su conocimiento musical y filosofías con estudiantes de música en los Estados Unidos, México, Filipinas, Puerto Rico, Las Vegas y Costa Rica.