Costa Rica y el Banco Mundial fortalecen la gestión fiscal y la generación de empleos

Por Revista Summa

El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó hoy un préstamo a fin de apoyar los esfuerzos del Gobierno de Costa Rica para mejorar la eficiencia de la gestión fiscal; así como promover actividades económicas sostenibles que generen nuevos empleos y mejoren la calidad del trabajo, especialmente en comunidades rurales y costeras.

“El respaldo del Banco Mundial nos permite acelerar la modernización de nuestras políticas fiscales y ambientales para consolidar a Costa Rica como referente regional en sostenibilidad y responsabilidad financiera. Este esfuerzo conjunto se traducirá en mejores servicios para la ciudadanía, especialmente en áreas clave como salud, educación y protección ambiental”, dijo Rudolf Lücke Bolaños, Ministro de Hacienda de Costa Rica.

En materia de gestión fiscal, el “Primer Préstamo para Políticas de Desarrollo en Gestión Fiscal y Crecimiento Verde de Costa Rica” enfatiza la mejora en la recaudación de impuestos, en la eficiencia del gasto público y en la administración de la deuda. La optimización en la recaudación se plantea mediante acciones que incluyen mejoras en la gestión de exoneraciones para una política tributaria más equitativa; mientras que la eficiencia en el gasto público se fortalecerá con la implementación del Presupuesto por Resultados. En gestión de la deuda pública se trabajará para apoyar el desarrollo de mercados de capital y asegurar acceso a financiamiento en mejores condiciones.

En el área de la economía verde, se busca ampliar el programa de Pago por Servicios Ambientales para incluir la biodiversidad, el agua y los ecosistemas marinos; y al establecer un sistema nacional de trazabilidad ganadera, el préstamo apoya el crecimiento en sectores verdes como la agricultura sostenible y el ecoturismo. Vincular la conservación con la generación de ingresos permite ofrecer un modelo escalable para crear empleo y fortalecer a las comunidades. Este enfoque busca asegurar la participación de los grupos más vulnerables, como mujeres e indígenas, en los programas de conservación ambiental.

“Este nuevo préstamo refleja la sólida relación de colaboración entre el Banco Mundial y el Gobierno de Costa Rica, basada en la confianza y el compromiso compartido con el crecimiento económico y la protección del medio ambiente. A medida que el país transita hacia una economía resiliente al clima, estas iniciativas ayudan a crear medios de vida sostenibles y a mejorar la estabilidad laboral”, dijo Carine Clert, Gerente de País para Costa Rica y El Salvador del Banco Mundial.

La operación de US$300 millones, financiada por el Banco Mundial, es un préstamo de tasa variable y tiene un vencimiento final de 33,5 años, incluido un período de gracia de seis años.