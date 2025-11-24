Costa Rica Weeks presenta la primera edición de “Cocktail Weeks”

Durante Cocktail Weeks, los asistentes podrán ser parte de la dinámica del Pasaporte Weeks.

Por Revista Summa

Costa Rica Weeks, reconocida por transformar la gastronomía en experiencias memorables, presenta la primera edición de Cocktail Weeks, una celebración dedicada a la mixología contemporánea que invita a redescubrir los sabores, texturas y la creatividad detrás de cada cóctel.

Del 21 de noviembre al 7 de diciembre –con posible extensión hasta el 14 de diciembre–, los amantes de la buena mesa y de las experiencias premium podrán disfrutar de creaciones exclusivas en algunos de los bares y restaurantes más destacados de la capital.

Estos espacios imperdibles participarán en esta edición: Antica Pizzería Napoletana, Aumara Bar Lounge, Bacchus, El Viejo Soviético, Ensō, Entrecote, Gravity Drinks, Gusto RistoArte, La Azotea – Calle 7, L’ile de France, Pocket Food and Drinks, Praga, y Santo Pecado (solo las sucursales de San Ramón, Escazú y Escalante), DoubleTree by Hilton Cariari, además de Zonna GastroBar.

Cada uno ofrecerá una carta especial de cinco cócteles inéditos, diseñados exclusivamente para esta temporada. Las recetas se elaborarán con destilados de marcas reconocidas a nivel internacional, entre ellas: Ron Diplomático, Whisky Johnnie Walker Black, Ginebra G’Vine, Vodka Tito’s, Tequila Don Julio.

Además, esta edición cuenta con el respaldo de Visa, Uber y Belca, aliados estratégicos que refuerzan el compromiso de la marca con la calidad, la seguridad y la movilidad responsable.

“Cocktail Weeks nace con la idea de reunir lo mejor de la coctelería local en una misma temporada, donde cada lugar aporta su esencia, su historia y su creatividad. Es una excusa perfecta para salir con amigos, disfrutar después del trabajo o celebrar la época navideña con algo distinto”, explica Melissa Castillo, del equipo de Costa Rica Weeks, gestores de experiencias como Burger Weeks, Pizza Weeks, BBQ Weeks, Cocktail Weeks y Taco Weeks.

Cocktail Weeks busca posicionarse como la celebración más importante de la mixología en Costa Rica, impulsando el talento local, fortaleciendo la cultura de coctelería responsable e incentivando el consumo en restaurantes y bares nacionales.

Durante el periodo de Cocktail Weeks, los clientes podrán disfrutar sus cócteles exclusivos al pagar con tarjetas Visa de crédito o débito, con precios que oscilan entre ₡3.500 y ₡6.500 por cóctel (IVA incluido, no incluye 10% de servicio).

Más allá de la bebida, la experiencia busca descubrir nuevas barras, conectar con mixólogos locales y disfrutar del ambiente único que cada restaurante ha diseñado para esta edición.

“Cada cóctel cuenta una historia. Queremos que las personas vivan esas historias, descubran nuevos lugares y se conecten con la creatividad que hay detrás de cada trago”, añade Castillo.

Pasaporte Weeks: una experiencia que conecta cada brindis

