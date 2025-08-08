Costa Rica: Uso de pagos digitales avanza en el transporte público de Cartago

Para finales del 2025, se espera sobrepasar las 2000 unidades de transporte que ofrezcan esta opción de pago en el Gran Area Metropolitana.



Por Revista Summa

A partir de hoy, miles de usuarios del transporte público de diversas comunidades de Cartago podrán pagar su pasaje de forma digital, utilizando medios de pago sin contacto, desde tarjetas de débito o crédito hasta dispositivos móviles como celulares, relojes inteligentes o pulseras.

Un total de 109 unidades de siete empresas autobuseras de la provincia se integran al Sistema Nacional de Pago Electrónico en el Transporte Público (SINPE-TP), proyecto liderado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Esta incorporación facilita el uso del transporte público mediante métodos de pago ágiles, seguros y eficientes. Con este lanzamiento, el país ya registra a 50 empresas de transporte masivo de pasajeros que disponen de la posibilidad de pago electrónico en la GAM, para un total de 1600 autobuses, además de todos los trenes del INCOFER.

Carlos Melegatti, Director de la División de Sistemas de Pago del BCCR, destacó que con la inclusión de estas 109 unidades en Cartago, “se continúa ampliando la cobertura del sistema a más cantones dentro de la GAM, donde se concentra cerca del 80% de los viajes del país. Con la puesta en marcha de estas y otras importantes empresas que se estarán incorporando al sistema en los próximos meses esperamos sobrepasar en lo que resta del año las 200 mil transacciones de pago diarías, dato significativamente superior a las 125 mil que procesamos actualmente”, señalo Melegatti.

El Director también hizo un llamado a los cartagineses a utilizar estas nuevas formas de pago. “Invitamos a los usuarios del transporte público de Cartago a aprovechar estas soluciones innovadoras, que no solo agilizan el proceso de abordaje, sino que también reducen la necesidad de portar efectivo, incrementando la seguridad y comodidad”, agregó.

Las nuevas rutas y sus ramales abarcarán a los principales cantones de la provincia, así como puntos centrales y de alto tránsito como: Cartago Centro, Taras, La Lima, Ochomogo, Paraíso, Tres Ríos, Birrís, Cervantes, Santiago, San Juan Norte, entre otros. Estas rutas son operadas por las empresas: Trausanic, Coopepar, Transportes Otto y Eladio Leiva Campos, L Y M Asesores Agricolas, Servicios Urbanos Oreamuno, Transportes Hermanos Chacón y Transportes Serrano, con lo que se beneficiará a una población potencial de más de 400.000 personas.

El evento de lanzamiento oficial se llevó a cabo en el Centro de las Artes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con la participación de la Rectora de esta casa de enseñanza, Ing. María Estrada, el Sr. Paolo Varela, Intendende de Transporte Público de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), el Sr. Carlos Melegatti, Director de la División de Sistemas de Pago del Banco Central y los representantes de las empresas de transporte involucradas.

Los participantes destacaron los grandes beneficios que el SINPE-TP permite a las personas usuarias, por haberse comprobado desde sus inicios que se trata de un sistema de pago eficiente y seguro, que permite viajar sin portar efectivo, destacando que el pago electrónico además de aportar valor para los usuario del transporte al reducir los riesgos y costos asociados al uso de billetes y monedas, aporta información para la gestión diaria del propio operador de transporte y por ende, de las Instituciones encargadas de modernizar el transporte publico en el país.