Costa Rica: USAM lanza feria de empleo con más de 80 vacantes disponibles

El miércoles 15 de octubre se realizará una feria de empleo presencial en la sede San José.

Por Revista Summa

La Universidad San Marcos (USAM) anuncia la celebración de su esperada Semana de la Empleabilidad y V Feria de Empleo Virtual, la cual se llevará a cabo del 13 al 18 de octubre de 2025, con una jornada presencial especial el 15 de octubre, en la sede de San José.

Durante toda la semana, las personas interesadas tendrán acceso exclusivo a una plataforma virtual que publicará más de 80 vacantes laborales en áreas como administración, contabilidad, docencia, recursos humanos, entre muchas otras. Las plazas están diseñadas para una contratación inmediata, lo que representa una oportunidad concreta para la comunidad universitaria.

“La feria de empleo virtual es una plataforma que conecta directamente a las personas en búsqueda de oportunidades laborales con el mercado de trabajo. En esta edición contamos con la participación de reconocidas empresas como Aspem Caricam S.A., Saint Francis College, Ajecen de Sur S.A. y Stryker”, destacó Dayana Araya Ramírez, Coordinadora de Experiencia Estudiantil de la Universidad San Marcos (USAM).

Además, como parte de la programación, se impartirán talleres diarios en modalidad virtual, con temáticas clave como creación de CV, entrevistas laborales, inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de empleo, y el uso estratégico de LinkedIn como hoja de vida digital.

Feria de Empleo Presencial – 15 de octubre

El miércoles 15 de octubre se realizará una feria de empleo presencial en la sede San José; en esta jornada, se ofrecerán alrededor de 50 plazas laborales, con contratación inmediata, en áreas similares a las de la feria virtual.

“Estamos muy orgullosos de contar con la presencia de empresas aliadas como Baxter, Bill Gosling y PwC, quienes estarán reclutando activamente durante el evento presencial. Invitamos a todas las personas interesadas a asistir con su mejor actitud y su CV actualizado”, comentó Dayana Araya Ramírez de la USAM.

Información sobre talleres

● Lunes 13 de octubre: Reciba tips para la creación de su currículo y mejore su empleabilidad.

● Martes 14 de octubre: Aprenda a buscar empleo utilizando herramientas de Inteligencia Artificial.

● Miércoles 15 de octubre: Descubra qué buscan los reclutadores durante las entrevistas laborales.

● Jueves 16 de octubre: Reflexione sobre el propósito y sentido en su trabajo.

● Viernes 17 de octubre: Conozca cómo potenciar su perfil profesional a través de LinkedIn, su hoja de vida digital.