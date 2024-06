Costa Rica: Un 19% de las personas dice no contratar Internet en el hogar porque no sabe cómo utilizarlo

Datos los desprende la Encuesta Nacional de Hogares del INEC.

Por Revista Summa

Según los datos obtenidos mediante el módulo TIC de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) en el 2023, un 19 % de las personas encuestadas señala entre las razones para no contratar el servicio de Internet en sus hogares, no saber cómo utilizarlos. Este dato es coincidente con el 18 % de los usuarios que dicen no contar con Internet en sus hogares en la misma encuesta.

Según explicó Cinthya Arias presidenta del Consejo Directivo de SUTEL “estos datos son complemento a los que publica el regulador y nos permite conocer cuál es el uso que le dan las personas a los servicios de Telecomunicaciones. Además, en el caso concreto del Internet evidencia que existe una brecha de conocimiento que, como país, debemos superar para ampliar los beneficios de la sociedad de la información y el conocimiento”.

Sin embargo, es importante mencionar que los servicios de acceso a Internet fijo reflejaron entre el 2019 y 2023 un aumento de 29 puntos porcentuales en las conexiones de fibra óptica a nivel nacional comportamiento ascendente que se presenta en zonas rurales y urbanas. Mientras que, en los servicios de telefonía fija en viviendas, se observa una disminución de 11 puntos porcentuales en el periodo 2019 – 2023 a nivel nacional. Esto representa una diferencia en términos absolutos de 144.472 viviendas.

Este comportamiento decreciente se presenta tanto a nivel urbano como rural en las regiones: Brunca, Central, Chorotega, Huetar Caribe, Huetar Norte y Pacífico Central. El 85 % de las personas entrevistadas por el INEC en el 2023 señaló el uso del teléfono celular como la razón para no tener teléfono fijo en sus casas.

Datos de oferta y demanda

Mientras la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), recolecta información de la oferta mediante la información de los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones; con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) se obtiene información desde la perspectiva de los usuarios o la demanda, sobre el uso que le dan los usuarios a las TIC.

Mediante un convenio vigente desde el 2012 entre SUTEL y el INEC, se incluyó en la ENAHO un módulo TIC, que permite obtener datos relacionados con el acceso y uso de las TIC en la población mayor a 5 años, analizados y organizados en las siguientes temáticas:

a) Dispositivos y servicios en las viviendas, incluyendo datos de Internet de las cosas (IoT).

b) Tenencia y uso de dispositivos en las personas de 5 años o más.

c) Habilidades de las personas en relación con el uso de las tecnologías de información y comunicación.

d) Uso de Internet.

e) Comercio electrónico.