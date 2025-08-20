Costa Rica: ULACIT abre fondo de becas para beneficiar a 800 estudiantes



El Programa de Becas al Mérito ofrece un beneficio que va desde un 30% hasta un 50% de descuento en la colegiatura.

Por Revista Summa

Con 22 años recién cumplidos y luego de solo cinco meses haciendo una pasantía en una importante empresa transnacional, Susan Madrigal, graduada de Ingeniería Química Industrial de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), se convirtió en gerente —una de las más jóvenes en la empresa —, con la responsabilidad de un equipo de ocho personas.

Su desempeño fue brillante desde el primer día, destacando no solo por su conocimiento y disciplina, sino por sus habilidades blandas.

“Yo empecé mi carrera en P&G como una interna en el área de Product Supply, que es básicamente el departamento que maneja toda la cadena de suministro, desde la selección de materia prima, fabricación, hasta que ya los productos llegan al cliente final. Durante mi pasantía me encargué de crear y de implementar un sistema automático de supply chain (cadenas de suministro), para Latinoamérica y Norteamérica, y bueno, ahora se encuentra expandiéndose en Europa y Asia”, contó la joven de 25 años ahora. Detalló que para que este proyecto tuviera éxito, debió aprender mucho sobre el giro del negocio y la industria, pero que su pilar fue el aprendizaje que recibió en las aulas.

Susan es una de las muchas egresadas que concluyeron sus estudios gracias a una beca, y que, hoy, sigue aportando valor gracias a su sólida formación académica. “La universidad siempre me abrió esas puertas diciéndome: ‘¿tenés una idea? Vení aquí, expandámosla un poco, desarrollémosla y con mucho gusto la lanzamos’. Entonces, siempre fue como tener esa red de apoyo dentro de la universidad que te ayudaba a expandir tus ideas, que no solamente se quedaran en tu cabeza, sino llegar a desarrollarlas”, aseguró.

Fondo de Becas al Mérito

Debido al compromiso de seguir impulsando la excelencia académica, el desarrollo del talento y la formación de líderes responsables e inclusivos, como Susan, es que ULACIT abrió un fondo de Becas al Mérito, bajo el concepto: Empowering Your Talent (Potenciando tu talento), con el cual busca apoyar a cerca de 800 personas que tengan interés en estudiar un técnico, bachillerato, licenciatura o maestría.

Los requisitos son solo tres:

Presentar una certificación de notas de los dos últimos años de colegio, o bien, de la última carrera universitaria concluida. Matricular un mínimo de tres cursos por cuatrimestre en programas de grado y dos cursos en programas de posgrados. Matricular de manera ininterrumpida.

El porcentaje de la beca dependerá del promedio de calificaciones (de las asignaturas de matemáticas, español, ciencias, estudios sociales e idioma):

Promedio de 80 a 84,99: Beca al Mérito del 30%

Promedio de 85 a 89,99: Beca al Mérito del 40%

Promedio de 90 o mayor: Beca al Mérito de 50%

Jennifer Sáenz, directora de Admisiones de ULACIT, explicó que este es el momento ideal para aplicar ya que los elegidos podrán iniciar su carrera durante el último cuatrimestre del año, que inicia el próximo 8 de septiembre.

“Los estudiantes tienen tiempo hasta el 6 de septiembre para realizar la matrícula en su periodo ordinario y posteriormente tenemos una semana adicional para que puedan realizar la matrícula extraordinaria”, detalló Sáenz.

Actualmente, ULACIT cuenta con 1650 estudiantes beneficiados con la Beca al Mérito. Los interesados pueden estudiar alguna de las carreras que ofrece la universidad. Para más información y conocer el reglamento de los programas de becas pueden visitar www.ulacit.ac.cr, en el menú desplegable de “Admisiones”, haciendo clic en “Programa de Becas”, seguido “Beca al Mérito”. También pueden consultar por correo electrónico a [email protected], al WhatsApp: +506 4003-139, o llamar al teléfono: +506 4003-1391.