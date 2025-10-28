Costa Rica: Uber refuerza la seguridad de los socios con la nueva función “Zonas de Alerta”

Esta nueva herramienta mostrará un ícono de alerta junto a los puntos de destino del viaje.

Por Revista Summa

La aplicación de Uber reafirma su compromiso con la seguridad de los socios colaboradores en Costa Rica al lanzar “Zonas de Alerta”, una nueva herramienta de seguridad diseñada para ofrecer más información y transparencia antes de aceptar un viaje, permitiendo a los socios colaboradores tomar decisiones más informadas sobre su día a día.

La funcionalidad actúa como un sistema de aviso: cuando un socio colaborador recibe una solicitud de viaje con un punto de destino o recogida asociado a una alerta, un ícono de alerta (⚠️) aparecerá junto a la dirección.

“En Uber, la seguridad es una prioridad. Con ‘Zonas de Alerta’ respondemos a la necesidad de los socios colaboradores de tener más control y transparencia en sus viajes”, afirmó Manuela Bedoya, Gerente de Comunicaciones de Seguridad en Uber para la Región Andina, Centroamérica y el Caribe. “Este lanzamiento representa un paso significativo en nuestros esfuerzos por empoderar a los socios con herramientas que les permitan tomar mejores decisiones.”

¿Cómo funciona Zonas de Alerta?

Al recibir una solicitud de viaje, el socio colaborador verá un ícono de alerta (⚠️) junto a los puntos de recogida o destino, y la dirección se destacará en color café.

El modelo que alimenta esta alerta combina información pública, reportes de otros socios colaboradores y registros históricos de viajes realizados en la app.

Los socios colaboradores mantienen total control sobre sus decisiones. Esto significa que si deciden no aceptar un viaje dentro de estas zonas, esto no afectará la tasa de aceptación.

Esta nueva función se encuentra en proceso de implementación a partir de esta semana y se suma al conjunto de herramientas de seguridad ya disponibles en el país, incluyendo: