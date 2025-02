Costa Rica: Tras 40 años de operación Restaurante Friday’s se pone a la venta

El restaurante genera empleo para unas 10 personas en total.

Por Revista Summa

Friday‘s, el icónico restaurante con «sello tico» y con 40 años de operación en suelo costarricense anunció su venta.

Desde su apertura en 1985, ha sido un referente gastronómico en el país, ofreciendo una experiencia culinaria única que ha deleitado a generaciones de costarricenses y visitantes. A lo largo de estas cuatro décadas, Friday‘s ha logrado forjar una identidad especial en la memoria colectiva, fusionando la esencia de la comida casual americana con diferentes cocinas internacionales.

Este restaurante es recordado por su cambio de ubicación de la Rotonda de la Bandera en 2019, cuando se reubicó en Los Yoses, 150 metros al sur de la antigua Tienda Arena. Esta nueva etapa no solo permitió a Friday ‘s adaptarse al desarrollo urbano, sino que reafirmó su compromiso de ofrecer siempre lo mejor de la comida casual. Si bien es cierto, la ubicación cambió, la pasión por la calidad y la innovación permaneció intacta. Además, el menú incorporó nuevos platillos, manteniendo la esencia de su bistró americano, pero incorporando a la vez las corrientes gastronómicas más contemporáneas de Argentina, Italia, Asia y Perú.

“Cuando abrimos en Costa Rica en 1985, no era común encontrar un menú al estilo americano con enormes hamburguesas, aros de cebolla, hongos empanizados, margaritas, huracanes, yardas cerveceras, el famoso pollo “dijon”, los cortes de carne americanos y otros platillos que hoy consideramos clásicos. Realmente, fue una propuesta verdaderamente innovadora para la época. Introdujimos con gran éxito lo que más tarde se denominaría comida casual, pero con un sello tico muy propio”, afirma Carlos Felipe Huezo, fundador y propietario de Friday‘s San Pedro.

Friday’s se pone en venta

Después de 40 años de dedicación, trabajo arduo y compromiso con la excelencia, su propietario, Carlos Felipe Huezo, anuncia la emotiva decisión de poner en venta este emblemático restaurante, que ha sido un referente gastronómico en el país y un punto de encuentro para generaciones de costarricenses.

Así, con una mezcla de gratitud, nostalgia y convicción, Huezo comparte que esta decisión nace del deseo de iniciar una nueva etapa en su vida.“Con muchos sentimientos jugando dentro de mí, tomé la difícil decisión empresarial y personal de poner en venta el restaurante, que siempre será una parte fundamental de mi vida, la de mi familia y un legado que llevo en el corazón por siempre», acotó Huezo, aclarando a la vez que NO se trata de una franquicia, por lo que no hay intervención de terceros en la operación del restaurante, ni tampoco hay royalties que pagar.

«Quiero acogerme a mi retiro para dedicarme a mi familia y disfrutar de la llegada de mi primer nieto, un momento que me tiene realmente encantado. No quiero que la distancia sea un obstáculo para verlo crecer y disfrutar de cada momento con él», expresó Huezo. “Así, después de décadas de compromiso con Friday‘s, he decidido dar este paso con la esperanza de que el restaurante continúe siendo un lugar especial para todos aquellos que lo han visitado y un emblema de la gastronomía”, adiciona.

Los interesados en adquirir este emblemático establecimiento tienen la oportunidad de continuar con una tradición que ha marcado la historia culinaria de Costa Rica. Para obtener más detalles sobre esta oportunidad única, pueden ponerse en contacto con él directamente: WhatsApp: +506 8383 5317 . Correo electrónico: carlosfhuezo@proton.me