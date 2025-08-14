Costa Rica: Tasas seguirán altas en el corto plazo: inflación, riesgo y dólar entre los factores clave

La evolución de las tasas dependerá de la política monetaria de EE.UU., el déficit fiscal, el crédito al sector privado y posibles presiones inflacionarias externas.



Por Revista Summa

Pese a que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) ha venido reduciendo gradualmente su Tasa de Política Monetaria (TPM) desde los máximos alcanzados en 2022, la mayoría de las personas y empresas aún no perciben una baja significativa en las tasas de interés de los créditos. Esta desconexión responde a una serie de factores monetarios, fiscales y estructurales que afectan directamente el costo del financiamiento en el país.

De acuerdo con Elizabeth Morales, subgerente de Coopecaja, “hay una desconexión entre la política monetaria del Banco Central y lo que finalmente enfrentan los consumidores en sus préstamos. Esto responde a múltiples factores estructurales y de riesgo que inciden en la lenta transmisión de las reducciones de la TPM”.

Entre las razones que explican esta situación, destacan la política monetaria cautelosa del BCCR, que busca evitar un repunte inflacionario o presiones sobre el tipo de cambio, el riesgo crediticio en ciertos sectores productivos, la baja competencia entre bancos, y una demanda moderada por crédito por parte de hogares y empresas. A esto se suma el fenómeno de la dolarización, que obliga a mantener un equilibrio cuidadoso en las tasas ofrecidas en colones.

Las consecuencias de esta realidad se perciben tanto a nivel individual como empresarial. Las personas enfrentan mayores dificultades para acceder a créditos, mientras que quienes ya tienen préstamos con tasas variables sufren un aumento en sus cuotas. Esto impacta el consumo, la inversión y el dinamismo económico general. A nivel macroeconómico, se registra un menor crecimiento y una reducción en la inversión privada.



Perspectivas para el segundo semestre

Según Morales, se espera que las tasas de interés bajen gradualmente en lo que resta del año, siempre y cuando se mantenga contenida la inflación y estable el tipo de cambio. No obstante, advierte que “la baja será lenta, porque los bancos continúan trasladando sus costos y percepciones de riesgo a los usuarios financieros”.

Entre los factores que influirán en la evolución de las tasas destacan la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, los resultados fiscales del país, el comportamiento del crédito al sector privado y posibles shocks inflacionarios externos.