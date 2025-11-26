Costa Rica suma ocho nuevos cantones al modelo de Ciudades Compasivas

El modelo reconoce que los últimos capítulos de la vida merecen acompañamiento, escucha, respeto y organización.

Por Revista Summa

La Fundación New Health, de España, entregó este martes la certificación como Ciudad Compasiva a ocho nuevos cantones. Esta iniciativa busca transformar la forma en que las comunidades acompañan, cuidan y dignifican a las personas en condiciones de vulnerabilidad, enfermedades avanzadas o fin de vida.

Los cantones certificados este martes son: Alvarado, Curridabat, Oreamuno, Paraíso, San Rafael de Heredia, Turrialba, Jiménez y Upala. Con ellos, Costa Rica se acerca a convertirse en el primer país del mundo con una red nacional dedicada al cuidado digno y comunitario.

Asimismo, se dio un reconocimiento a Cartago Provincia Compasiva y a la Fundación Partir Con Dignidad y Coopenae Wink, como entidades promotoras del proyecto Todos Con Vos que busca convertir a Costa Rica en el primer país compasivo del mundo. La entrega estuvo a cargo de Silvia Librada, directora del programa Todos Contigo de la Fundación New Health, luego de un arduo proceso llevado a cabo por los cantones.

En la actividad participaron representantes municipales de Belén, Desamparados, Flores y Barva, interesados en formar parte de este proyecto en el 2026.

Esta certificación marca un hito al sumar nuevos gobiernos locales comprometidos con un modelo de atención comunitaria y colaborativa. Actualmente, son nueve cantones que ya forman parte del programa, lo que amplía el alcance territorial y humano del programa.

Ciudades Compasivas convierte a Costa Rica en referente global en la implementación de esquemas que unen municipalidades, sistemas de salud, organizaciones sociales, educadores, voluntarios y comunidades enteras en torno a un propósito común: que ninguna persona enfrente sola el sufrimiento, la enfermedad o la soledad.

“Este programa nos recuerda que el cuidado de los más frágiles es una tarea profundamente humana y un reflejo de nuestro propósito como cooperativa. En Coopenae creemos en la solidaridad y en la preocupación por los demás; procuramos el bienestar de nuestros asociados, de sus comunidades y, especialmente, de quienes requieren mayor acompañamiento, como las personas adultas mayores y quienes están al final de sus vidas.

Hoy, los cantones que se certifican se suman a un compromiso de país: cuidar con dignidad y acompañar con empatía”, mencionó Gustavo Ulloa, jefe de Sostenibilidad de Coopenae-Wink.

Un desafío urgente para el país

El contexto nacional evidencia la necesidad que tiene Costa Rica de implementar este programa en las comunidades. Según el estudio Necesidades de Cuidado Paliativo (CCSS–EDNASSS, 2021), en el país más de 19.000 personas requieren cuidados paliativos, y la mayoría no padecen cáncer.

Datos relevantes:

62% de los casos corresponden a enfermedades no oncológicas.

38% están vinculados a cáncer.

Las provincias con mayor carga paliativa son: San José, Alajuela, Heredia y Cartago.

En zonas costeras predominan causas externas, neumopatías y cardiopatías.

El informe también indica que las necesidades por VIH/SIDA y accidentes superan el promedio internacional, mientras que enfermedades como tuberculosis y hepatopatías generan menos demanda paliativa. Estas cifras demuestran que el cuidado no puede depender únicamente del sistema de salud o de la carga emocional y económica de las familias.

Una certificación con enfoque humano, social y comunitario

El proceso para que un cantón obtenga la certificación no es únicamente técnico: exige voluntad política, participación ciudadana, formación y articulación institucional. Cada territorio debe demostrar avances claros en sensibilización, atención y organización social.

Con ejemplo de Cartago, los nuevos cantones fortalecieron vínculos con centros de salud y especialistas en cuidados paliativos, permitiendo detectar a tiempo situaciones de riesgo y evitando el abandono de las personas en condición de vulnerabilidad.

El modelo de Ciudades Compasivas reconoce que los últimos capítulos de la vida merecen acompañamiento, escucha, respeto y organización. Las comunidades demostraron que la compasión puede planificarse, estructurarse y convertirse en una política pública desde las bases sociales.

“Nuestra meta no es solo certificar cantones, es impulsar que Costa Rica se convierta en el primer país compasivo del mundo, donde se promueva una nueva forma de convivir, de mirarnos como sociedad.”

Más allá de una distinción, este sello significa que un cantón ha construido una red de cuidado para quienes más lo necesitan, y que está preparado para enfrentar los desafíos de una sociedad que envejece, que cambia y que necesita nuevas formas de acompañamiento social.