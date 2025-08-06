Costa Rica: Sociedad Portuaria de Caldera recibe reconocimiento en el Programa País Carbono Neutralidad

Certificado es por implementación de prácticas en Carbono Reducción.

Por Revista Summa

Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) y Sociedad Portuaria Granelera de Caldera (SPGC) continúan fortaleciendo sus esfuerzos al avanzar dentro del Programa País Carbono Neutralidad (PPCN), iniciativa del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) que promueve la descarbonización de operaciones logísticas e industriales en Costa Rica.

Este año, la compañía fue reconocida por sus esfuerzo en Carbono Reducción, gracias a medidas como la renovación de equipos por otros más eficientes en el consumo de combustible, mejoras en los tiempos de espera de camiones, uso de lubricantes sintéticos, sustitución de aires acondicionados por sistemas tipo inverter, cambio a luminarias LED y mejoras en la gestión de residuos sólidos. Estas acciones reflejan un enfoque integral hacia la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

“Uno de los principales retos ha sido identificar proyectos de mejora que sean viables dentro del horizonte de la concesión. Hemos aplicado herramientas como auditorías internas, técnicas de resolución de problemas y procesos participativos que involucran a todo el personal”, señaló Ricardo Ospina, Gerente General.

El proyecto es liderado por el Departamento de Sistemas de Gestión y Sostenibilidad, con participación activa del personal de Mantenimiento de Equipos e Ingeniería, así como del equipo de auditores internos. Este trabajo colaborativo ha sido clave para avanzar en los compromisos establecidos y en el cumplimiento de los requisitos del programa.

Los avances obtenidos se alinean directamente con los objetivos estratégicos de sostenibilidad de SPC. A través de indicadores medibles, la organización da seguimiento a su desempeño ambiental, reforzando su compromiso como operador portuario responsable.

De cara al futuro, SPC tiene como meta alcanzar, para el año 2026, la categoría “Carbono Reducción +”, escalón superior dentro del programa que evidencia un esfuerzo aún mayor en mitigación de emisiones.

“Todos tenemos la responsabilidad de realizar nuestras operaciones de la manera más eficiente y con el menor impacto ambiental posible. Medir nuestra huella de carbono nos permite gestionarla y tomar decisiones que sumen al programa de descarbonización del país”, señaló la directora de Administración y Gestión de SPC, Ana Erika Araya Araya.

Desde el año 2021, SPC forma parte de este programa ambiental, iniciando con la certificación “Carbono Inventario”, que validó el inventario de emisiones correspondiente al año 2020. Posteriormente, en el 2023, la empresa obtuvo el nivel “Carbono Reducción”.